Nejvyšší účinnost a nejnižší náklady na energii: ventilátory značky ZIEHL-ABEGG určené k chlazení zboží, léků a potravin

Chlazení v potravinářském průmyslu je v provozu 24 hodin denně. Za těchto okolností přijde vhod, když je tiché, úsporné a vždy musí být spolehlivé. A tyto parametry nejlépe splňují ventilátory ZIEHL-ABEGG.









Chladicí řetězec je systém nepřetržitého chlazení, který musí být přísně dodržen při přepravě výrobků citlivých na změny teploty nebo při výrobě a distribuci zboží podléhajícího rychlé zkáze. Chlazené a zmrazené potraviny pro gastronomii a supermarkety, stejně jako mnoho chemických a zdravotnických výrobků, musí být na cestě od výrobce přes velkoobchod až ke spotřebiteli uchovávány při správné teplotě (musí být chlazeny). Jedině tak lze zajistit, že spolehlivě vyhoví vysokým požadavkům na nezávadnost, kvalitu a hygienu, které jsou stanoveny zákonem.

Z hlediska času se chladicí řetězec dá rozdělit na dvě fáze: Pomocí rychlého nebo šokového zmrazení se chlazené potraviny, například maso, mořské plody, nebo dokonce zásoby krve a lékařské vzorky, za velmi krátký čas zchladí na požadovanou teplotu. Po dosažení požadované teploty se pak zboží při této teplotě skladuje, někdy i po velmi dlouhou dobu, až do finálního zpracování nebo spotřeby.

Jakékoli přerušení chladicího řetězce, byť jen krátké, představuje vysoké riziko. Proto musí nepřetržitý a bezporuchový provoz zajistit i chladicí systémy včetně ventilátorů používaných v celém chladicím řetězci pro mobilní chlazení, chladírny a chladírenské sklady, výrobní linky i distribuční nábytek a zařízení obchodů, gastro i domácností. Vedle spolehlivosti je důležitým faktorem i hospodárnost.

Ventilátory by měly dosahovat maximálního výkonu při maximální energetické účinnosti, to znamená zanechávat co nejmenší uhlíkovou stopu při minimální spotřebě energie. Moderní chladicí systémy by měly běžet tiše, aby co nejméně rušily a neobtěžovaly nepřetržitým hlukem jak lidi v pracovním procesu v pracovní oblasti, tak při nákupech, při běžné činnosti i odpočinku v blízkosti chladicího zařízení. I proto jsou nutné nejen energeticky úsporné ale i energeticky vysoce účinné a zejména tiché ventilátory.

ZIEHL-ABEGG má dokonalá řešení pro chladicí řetězec









Dokonalým řešením pro chladírenské místnosti i pro mobilní chlazení a nebo chladicí nábytek jsou mimořádně tiché ventilátory FE2owlet od společnosti ZIEHL-ABEGG. Vynikající akustické hodnoty jsou výsledkem inovativní bionické geometrie lopatek, která optimalizuje proudění vzduchu, a tím energetickou účinnost, vzduchový výkon a významně snižuje hluk. Ve spojení s technologií ZAplus od společnosti ZIEHL-ABEGG tvoří ventilátory FE2owlet uspokojivě tichý systém, který je spolehlivý a už od prvního dne používání aktivně šetří elektřinu a peníze.

Vzorem při vývoji tichých ventilátorů FE2owlet byla příroda: inspirací pro tento bionický design byla křídla sovy s dokonalými aerodynamickými vlastnostmi. Ty jsme studovali, analyzovali a potom i proměnili – s využitím našich trvanlivých, vysoce pevných a dokonale tvarovatelných kompozitních materiálů odolných i proti korozi a teplotám – v perfektní výrobky.

Ventilátory ZIEHL-ABEGG s pokrokovou ‚modrou‘ technologií se vyrábí způsobem, který šetří zdroje. Díky vynikajícímu výkonu a energetické účinnosti významně přispívají k tomu, že i chladicí systémy jsou šetrnější k životnímu prostředí.

Zboží, které je nutné chladit při různých teplotách, je možné rozdělit do různých chladicích prostorů nebo skladů a díky tomu bez problémů skladovat pod jednou střechou. Mimořádnou péči je v celém chladicím řetězci potřeba věnovat nepřetržitému sledování a regulování teploty a v případě potřeby jejímu rychlému upravení pomocí „chytré“ regulační techniky, pokud kvůli vnějším vlivům dochází k jejímu kolísání. V neposlední řadě je důležité průběh teploty zaznamenávat a zdokumentovat pro případné dokladování nebo kontrolu.

Díky chytré regulaci zaměřené na udržení požadovaných hodnot lze značně zvýšit účinnost celého chladicího systému: Místo ventilátorů s pouhými dvěmi rychlostmi, které se doposud běžně používají v chladicích skladech, nainstalujte technologii ECblue od společnosti ZIEHL-ABEGG s možností plynulé regulace rychlosti otáček. Díky větší flexibilitě lze významně ušetřit energii a provozní náklady. Otáčky lze snadno upravovat a řídit pomocí regulace, řídicího signálu 0–10 V a dalších činitelů. To je výhodné zejména v případě pozdějších modernizací – novou energeticky úspornou technologii lze snadno a s nízkými investičními náklady integrovat do stávajících systémů.

Ekologické chlazení s královskou třídou vzduchotechniky a pohonné a regulační techniky

Všechny typy chladicích systémů musí splňovat požadavky Směrnice o Ekodesignu (Směrnice ErP) a Nařízení EU o fluorovaných skleníkových plynech 517/2014 (o F-plynech). Díky dodržování přísnějších požadavků směrnice ErP o energetické účinnosti a díky přechodu na přírodní případně i jiná ekologičtější chladiva v souladu s Nařízením o fluorovaných skleníkových plynech, přitahují inovativní a hospodárné technologie od společnosti ZIEHL-ABEGG zaslouženou a o to větší pozornost.

Řešení společnosti ZIEHL-ABEGG pro chlazení staveb i mobilních zařízení





V chladicím řetězci se nejčastěji používají axiální ventilátory. Společnost ZIEHL-ABEGG jich má bohatý výběr pro chladírny, chladicí sklady i chladicí kontejnery a v neposlední řadě i pro veškerý chladicí nábytek. Pomocí našeho širokého sortimentu výrobků dokážete realizovat individuální řešení nejrůznějších požadavků pro nejrůznější aplikace a všechny možné rozsahy teplot, vzduchových výkonů a napětí. Pro specifické požadavky jsou vedle axiálních ventilátorů FE2owlet k dispozici také ventilátory ZAplus nebo MAXvent. Pomocí AC nebo EC pohonů a odpovídající regulační techniky můžete vytvořit optimální systém, který vyhoví vašim potřebám.

Ve velkých chladírenských prostorech nebo skladech zajišťují ventilátory rovnoměrnou distribuci studeného vzduchu a podle potřeby i na větší vzdálenosti tak, aby se dostal do všech míst i odlehlých koutů skladu i mezi skladované zboží. Skvělou možností, jak zvýšit dosah distribuovaného studeného vzduchu, je použití řídicích lopatek, které lze volitelně instalovat na výtlačnou stranu ventilátorů. Do systémů ZAplus od společnosti ZIEHL-ABEGG jsou řídicí lopatky na výtlačné straně už integrovány a do ventilátorů jiných modelových řad je lze velmi snadno zabudovat dodatečně.

Naše hlavní produkty pro chladicí řetězce

Modelová řada FB

Axiální ventilátory v naší osvědčené modelové řadě FB jsou optimalizovány pro ochrannou mřížku a umožňují obousměrné proudění vzduchu. Za tímto účelem lze lopatky nastavit do tří různých úhlů. FB ventilátory jsou k dispozici v rozměrech od 200 do 630 mm a jsou 100% plynule regulovatelné změnou rychlosti otáček.



Axiální ventilátor FB Axiální ventilátor FB

Axiální ventilátory modelové řady FB s listovými lopatkami jsou vyvinuty speciálně pro použití v krátkých tryskách. Tyto axiální ventilátory s technologií AC jsou časem prověřené a osvědčené a dokonale se hodí pro použití ve strojírenství, systémových technologiích a speciálně i pro automobilový průmysl.

Vlastnosti a zvláštní charakteristiky:

Prověřený a osvědčený ventilátor s lopatkami z lisovaného ocelového plechu

Optimalizovaný pro použití v krátké trysce

Splňuje směrnici ErP 2015

Četné certifikace (mimo jiné VDE, UL, CCC, EAC, CE)

ATEX

Ventilátorový systém Zaplus

Nový inteligentní ventilátorový systém sestává z axiálního ventilátoru FE2owlet, ECblue nebo AC motorů a vodicích lopatek – poskytuje maximální flexibilitu pro jakoukoli aplikaci spolu s nejvyšší energetickou účinností.



Ventilátorový systém Zaplus-ECblue s aiálním ventilátorem FE2owlet Ventilátorový systém Zaplus-ECblue s aiálním ventilátorem FE2owlet

Ventilátory ZAplus (v rozměrech 450–1 000 mm) se vyznačují optimálním prouděním vzduchu. Difuzor je vyroben vstřikováním plastů. Populární design lopatky FE2owlet a skříně ZAplus na sebe vzájemně navazují. S integrovanými vodicími lopatkami a krátkým difuzorem na straně výtlaku ZAplus znatelně optimalizuje výkon a akustické vlastnosti. Stávající systémy lze snadno dovybavit pouhou výměnou ventilátoru – pro vyšší vzduchový výkon a nižší provozní náklady s minimální hladinou akustického tlaku.

Specifikace produktu:

ZAplus je výsledkem vývoje flexibilního, dostupného a ekologického ventilátorového systému, který spojuje optimalizovanou plnou trysku s odváděcím řídicím kolem, zavěšením motoru a krátkým difuzorem s bionickým ventilátorem FE2owlet nebo FE3owlet. Tento multifunkční systém umožňuje dosahovat vysoké tlaky a lepší účinnost s plně regulovatelným průtokem vzduchu a velmi nízkými emisemi hluku. Chytrý ventilační systém nabízí výrazně vyšší úrovně účinnosti, což se také odráží ve značných úsporách nákladů. Tyto axiální ventilátory jsou k dispozici s technologií AC nebo ECblue a jsou vhodné pro použití ve strojírenství, systémové technologii, chladicí technice, klimatizaci budov, energetických a ekologických technologiích a technologiích pro automobilový průmysl.

Vlastnosti a zvláštní charakteristiky:





Inteligentní větrací systém s integrovanou zárukou účinnosti

Mimořádně nízké provozní náklady axiálního ventilátoru díky optimalizované účinnosti a minimálním emisím hluku, což je výsledek bionického designu lopatek a aerodynamicky optimalizovaných trysek ZAplus

Vysoká flexibilita díky 100% objemovému proudu s možností regulace otáček

Vysoká ochrana proti korozi s korozivzdornou tryskou z vysoce odolného kompozitního materiálu

Vysoká rovnoměrnost chodu a dlouhá životnost díky dynamickému vyvážení ve 2 rovinách

Možnost zvýšení vzduchotechnického výkonu pomocí špičkového difuzoru (ZAplus+)

Zkrácení doby manipulace při instalaci, protože není nutný transportní obal

Splňuje požadavky současné směrnice ErP

Četné certifikace (mimo jiné VDE, UL, CCC, EAC, CE)

ZAplus – moderní způsob přívodu vzduchu:

Bionické lopatky FE2owlet + multifunkční kryt ventilátoru + spolehlivý pohon ECblue nebo AC, to jsou výhody z hlediska účinnosti pro každou aplikaci.

Skříň ZAplus umožňuje optimální přívod vzduchu a byla vyvinuta pomocí CFD (nejmodernější simulace proudění). Kryt byl vyroben vstřikováním z kompozitních materiálů. Výrobní proces zajišťuje přesnou reprodukovatelnost všech tvarů. Na straně sání je přívod vzduchu rozhodující pro optimální provoz ventilátoru. Známá konstrukce lopatek FE2owlet a tryska ZAplus spolu dokonale spolupracují.

Na straně výtlaku je zpravidla vysoký podíl rotačního proudění, což je pro efektivní a tichý provoz nevhodné. ZAplus disponuje vodicími lopatkami a krátkým difuzorem, které tomuto chování proudění úspěšně čelí, a tím trvale znatelně zlepšují výkonová data a akustiku.

Jedinečné výhody – přesvědčivý výkon:

Ventilátorové systémy ZAplus zvýší výkon zařízení a lze jimi stávající zařízení snadno dovybavit; v závislosti na požadavcích nabízejí:

Větší výkon při stejné zastavěné ploše/objemu

Stejný vzduchotechnický výkon při výrazně nižší spotřebě energie a nižší hlučnosti

Zlepšení akustiky ventilátoru díky dodatečnému směrování nahoru, které snižuje horizontální akustický tlak

Ventilátorové systémy se ZAplus jsou k dispozici s běžnými střídavými motory i s vysoce účinnými motory ECblue. Pro obě varianty nabízí ZIEHL-ABEGG řešení pro všechny oblasti použití.

Stávající koncová zařízení lze díky jednoduché výměně ventilátoru ponechat v provozu. Také s ohledem na globální oteplování lze stávající systémy modernizovat systémy ZAplus, aby splňovaly nové náročnější požadavky. Díky vhodné přírubě na lehkém krytu ZAplus je přestavba rychlá a nekomplikovaná.

Maximální účinnost a minimální náklady na energii pro supermarkety

Aby bylo čerstvé zboží v supermarketu k dispozici po celý rok, je třeba zajistit vhodné chlazení a skladování. Tento úkol plní různé chladicí jednotky, jako jsou chladicí vitríny, pulty na maso nebo chladničky a mrazničky a další. Aby byla zajištěna vysoká kvalita čerstvých produktů, musí být chladicí řetězec udržován v chodu trvale – 24 hodin denně, 365 dní v roce. To s sebou nese vysokou spotřebu energie a vysoké náklady. Kromě toho jsou stále důležitější snížené emise hluku, aby nebylo rušeno pohodové nákupní prostředí.

Účinné a energeticky úsporné ventilátory jsou žádané a společnost ZIEHL-ABEGG má ideální řešení: nízkohlučné ventilátory FE2owlet v kombinaci s nejnovější technologií motorů ECQ.

Průkopnická technologie chlazení

Energeticky úsporný motor ECQ: účinnost je vše! V minulosti byly ventilátory používané v chladicích jednotkách poháněny převážně motory se stíněnými póly. Tyto motory mají velmi nízkou energetickou účinnost kolem 18 %, což znamená, že 82 % energie se přenáší do chlazeného prostoru jako odpadní teplo. To má za následek zvýšené nároky na chlazení a spotřebu energie. Naproti tomu extrémně účinná řada motorů ECQ od společnosti ZIEHL-ABEGG má účinnost až 65 %. Díky tomu tyto motory produkují minimální odpadní teplo a výrazně snižují spotřebu energie.

Vyšší účinnost díky regulaci podle potřeby

Ventilátory používané v chladicích jednotkách mají zpravidla dvě nastavení rychlosti. Nové energeticky úsporné motory ZIEHL-ABEGG ECQ nabízejí novou úroveň flexibility při použití díky třem možným nastavením rychlosti. Ty lze libovolně programovat pomocí USB konektoru počítače, což je velkou výhodou. Stávající jednotky lze snadno přestavět na novou energeticky úspornou technologii, a tím ušetřit peníze.

Energeticky úsporná bionická konstrukce lopatek pro vynikající aerodynamické vlastnosti

Ventilátory FE2owlet nabízejí jedinečný výkon a vynikající aerodynamické vlastnosti. Vývoj inovativní geometrie křídel byl inspirován přírodou: jako vzor pro aerodynamicky optimalizovanou konstrukci lopatek posloužily sovy. Kombinace ventilátorů FE2owlet a nejnovější technologie motorů ECQ poskytuje mnoho dalších výhod:

Extrémně nízká hladina hluku

Snížení provozních nákladů

Vysoce pevný kompozitní materiál pro mimořádnou odolnost proti korozi a vysokou trvanlivost

Mimořádná kvalita a spolehlivost

Úsporné využívání přírodních zdrojů

Vnitřní motor ECQ

V minulosti byly ventilátory pro chladicí pulty poháněny hlavně motory se stíněnými póly. Tyto motory mají velmi nízkou účinnost kolem 18 % a emitují tak 82 % energie jako ztrátové teplo do chlazené místnosti. To má za následek zvýšené požadavky na chlazení vlastní místnosti a spotřebu energie. Řada motorů ECQ od společnosti ZIEHL-ABEGG má naopak účinnost až 65 %. Tyto motory tak působí proti obrovským tepelným ztrátám a jsou výrazně úspornější, pokud jde o spotřebu energie. Tři úrovně rychlosti jsou volně programovatelné přes USB připojení. Zejména v oblasti dovybavení nabízí možnost jednoduše převést stávající systémy na novou technologii i kvůli úspoře energie, a tím ušetřit peníze.

Vlastnosti a zvláštní charakteristiky:

Nízké provozní náklady díky EC technologii a programování otáček

Individuální úprava stupňů otáček pomocí programovacího zařízení (příslušenství na vyžádání)

Optimalizovaný pro použití v chladicích pultech

Nejlepší akustické vlastnosti díky EC motoru s nízkými vibracemi

Četné certifikace (mimo jiné UL, CCC, EAC, CE)

ATEX

Vhodný pro zařízení s chladivem R290



Vnitřní motor ECQ zezadu Vnitřní motor ECQ zezadu

Axiální ventilátor FE2owlet s ECQ motorem Axiální ventilátor FE2owlet s ECQ motorem



Axiální ventilátory FE2owlet

FE2owlet lze univerzálně použít jako bionickou lopatku s nízkou hlučností. Unikátní design lopatky je inspirovaný křídly sovy a poskytuje axiálnímu ventilátoru jedinečné schopnosti. Extrémně tichý, ale vysoce účinný, lze jej provozovat pomocí osvědčených střídavých motorů s externím rotorem a technologií ECblue. Výsledek: Ideální proudění vzduchu a nejnižší provozní náklady. Použití vysoce kvalitních materiálů, jako jsou hliník nebo kompozitní materiál, které chrání FE2owlet před korozí a činí jej extrémně odolným a provozně bezpečným. To pomáhá FE2owlet (k dispozici v rozměrech 250 – 1 250 mm) dosáhnout nejvyšší úrovně kvality a spolehlivosti.

V případě našeho axiálního ventilátoru FE2owlet jsme se inspirovali křídlem sovy a jeho geometrii a strukturu jsme použili u lopatky ventilátoru. Výsledkem je lopatka s nízkou hlučností pro univerzální použití s plně regulovatelnými průtoky až do 52 000 m3/h a statickým zvýšením tlaku až na 418 Pa. Tento bionický axiální ventilátor se dodává s technologií AC nebo EC (ECblue) a je vhodný pro použití v automobilovém průmyslu, strojírenství a systémové technologii.

Vlastnosti a zvláštní charakteristiky:

Nízké provozní náklady axiálního ventilátoru díky optimální účinnosti a minimálním emisím hluku

Vysoká flexibilita díky 100% objemovému proudu s možností plynulé regulace otáček

Vysoká rovnoměrnost chodu a dlouhá životnost díky dynamickému vyvážení ve 2 rovinách

Kompaktní rozměry pro jakoukoli montážní situaci

Splňuje požadavky současné směrnice ErP

Četné certifikace (mimo jiné VDE, UL, CCC, EAC, CE)

Axiální ventilátory FE3owlet

Axiální ventilátor FE2owlet-ECblue

Naše ventilátory FE3owlet jsou celosvětově jedinečné, bionický design lopatky je navržen pro vysoký výkon. Přizpůsobení tvaru křídla sovy do vývoje profilovaného srpkovitého profilu lopatky se zahnutou zadní hranou a jedinečnou zvlněnou přední hranou lopatky poskytuje celosvětově jedinečný design. Výsledkem je jedinečně efektivní chování proudění, větší objemy vzduchu a drastické snížení hladiny hluku než u srovnatelných ventilátorů. Díky dokonalé technické kombinaci designu bionické lopatky a motoru je FE3owlet jedinečným ventilátorem, připraveným na splnění teprve budoucích stále se zpřísňujících požadavků ErP.

Axiální ventilátor FE3owlet je spojením bionicky optimalizované lopatky s dodatečně zvlněnou hranou proudění. Lopatka, která má vroubkovanou odtokovou hranu a je tvarovaná podle sovího křídla, má také zvlněnou přední hranu proudění. Výsledkem je lopatka s nastavitelným úhlem, vysokým stupněm flexibility díky plně regulovanému objemovému průtoku a vynikající účinností, což ji dokonale předurčuje pro použití v oblasti technologie chlazení, klimatizace budov, energetických a ekologických technologií, ve strojírenství, v systémových technologiích a technologiích všech dopravních zařízení i v daleké budoucnosti. Dodává se s motory s vnějším rotorem s technologií AC nebo EC (ECblue s integrovaným regulátorem plně sladěným s ventilátorem).



Axiální ventilátor FE2owlet-ECblue Axiální ventilátor FE2owlet-ECblue

Vlastnosti a zvláštní charakteristiky:

Nízké provozní náklady axiálního ventilátoru díky optimální účinnosti a minimálním emisím hluku

Neuvěřitelná flexibilita díky objemovému průtoku se 100% možností regulace otáček a nastavitelnému úhlu lopatky

Vysoká rovnoměrnost chodu a dlouhá životnost díky dynamickému vyvážení ve 2 rovinách

Kompaktní rozměry pro jakoukoli montážní situaci

Četné certifikace (mimo jiné VDE, UL, CCC, EAC, CE)

