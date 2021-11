TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání bytových domů / Redakční návštěva: Jak se dělá větrání s rekuperací Zehnder v panelovém bytě

Redakční návštěva: Jak se dělá větrání s rekuperací Zehnder v panelovém bytě

Systém nuceného větrání s rekuperací tepla i vlhkosti Zehnder se do bytu v panelovém domě instaloval v rámci jeho kompletní rekonstrukce. Dům je již zateplen a má vyměněná okna. Rekonstrukce bytu byla ideální příležitostí k řešení obvyklého nedostatku v kvalitě vnitřního prostředí starších bytových domů: nedostatečného přísunu čerstvého vzduchu.

V panelákovém bytě se obvykle naráží na omezený prostor pro instalaci větrací jednotky i potrubí. Úprava dispozice bytu umožnila umístění větrací jednotky v prostoru toalety za sádrokartonovou stěnu. Z důvodu úsporných rozměrů a velice tichého provozu majitel bytu zvolil větrací jednotku Zehnder ComfoAir 180 s entalpickým výměníkem. Jednotka je vybavena systémem zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu, ale také rekuperací vzdušné vlhkosti.

Vzduch je do bytu přiváděn potrubím pod stropem z fasády domu v prostoru lodžie. Odváděn je do ventilační šachty v dispozici domu. Distribuce vzduchu probíhá přes akustické tlumiče, které plní funkci rozdělovačů. Umístěny jsou v podhledu toalety a stejně jako větrací jednotka jsou trvale přístupné pro údržbu a čištění. V podhledu toalety je z rozdělovačů vzduch veden kruhovým flexibilním potrubím. Z důvodu zachování co největší světlé výšky místností je v jednotlivých místnostech již vzduch rozváděn plochým potrubím Zehnder ComfoTube Flat 51 skrytým v podhledu. Potrubí je vedeno paprskovým způsobem, čímž je vyloučen nežádoucí akustický jev – tzv. telefonický efekt.



Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180 v prostoru toalety Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180 v prostoru toalety

Větrací jednotka je vhodná do bytů díky malým rozměrům a tichému provozu Větrací jednotka je vhodná do bytů díky malým rozměrům a tichému provozu





Napojení větrací jednotky Zehnder Napojení větrací jednotky Zehnder

Rozdělovače v podhledu toalety Rozdělovače v podhledu toalety



Čerstvý vzduch je přiváděn do všech pokojů bytu, znečištěný vzduch je odváděn z kuchyňského koutu, koupelny a toalety. Jako vyústky byly použity talířové ventily Zehnder ComfoValve Luna, pouze v kuchyni v blízkosti dvířek kuchyňské linky byly použity nerezové ploché designové mřížky. Všechny ventily odvádějící vzduch z místností jsou vybaveny tzv. předfiltry, které zamezují zanášení větracího potrubí nečistotami.

Systém nuceného větrání umožňuje programování režimů větrání podle požadavků klienta, obsazenosti bytu a denní doby, případně dne v týdnu. Je vybaven tzv. bypassem, kdy je vzduch veden pouze přes filtry, nikoliv výměníkem, a to pro zachování tepelné pohody v letním období. Navštívený byt je ale vybaven klimatizační jednotkou. Zpětné získávání energie, v tomto případě chladu, se tak využije i při provozu klimatizace v létě, kdy je horký přiváděný vzduch ochlazen odváděným vzduchem, a tím šetří náklady na její provoz.



Potrubí Zehnder ComfoTube Flat 51 vedené paprskově v podhledu Potrubí Zehnder ComfoTube Flat 51 vedené paprskově v podhledu

Přívodní talířový ventil Zehnder ComfoValve Luna S125 umístěný v podhledu Přívodní talířový ventil Zehnder ComfoValve Luna S125 umístěný v podhledu





Nerezová plochá mřížka v podhledu kuchyňského koutu Nerezová plochá mřížka v podhledu kuchyňského koutu

Talířový ventil Zehnder ComfoValve Luna E125 v podhledu koupelny Talířový ventil Zehnder ComfoValve Luna E125 v podhledu koupelny



Při návštěvě této realizace jsme se v redakci již po několikáté přesvědčili, že větrání s rekuperací tepla patří i do bytů starších bytových domů. Nejedná se pouze o výsadu moderních energeticky úsporných staveb nebo jakýsi módní trend. Naopak systém nuceného větrání Zehnder je jednou z možností eliminace vysoké koncentrace oxidu uhličitého a dalších škodlivin v běžných interiérech, řeší diskomfort přirozeného větrání v mrazivých obdobích a zajistí účinné větrání hygienického zázemí a kuchyně.

Majitelé bytu mají nyní zajištěn trvalý přísun čerstvého vzduchu s komfortním ovládáním a se zajištěním tepelné pohody po celý rok. Realizací nás provedl Ing. Roman Šubrt ze společnosti Zehnder Group Czech Republic. Větrací systém instaloval pan Petr Pospíšil. S montáží celého systému nuceného větrání s rekuperací Zehnder se můžete podrobně seznámit ve videu.



Dokončená toaleta se skrytou větrací jednotkou Dokončená toaleta se skrytou větrací jednotkou

Snadná výměna filtrů větrací jednotky Zehnder ComfoAir 180 Snadná výměna filtrů větrací jednotky Zehnder ComfoAir 180