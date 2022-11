TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Podcast: Větrání s rekuperací šetří energii, ale hlavně trvale zajišťuje čerstvý vzduch

Podcast: Větrání s rekuperací šetří energii, ale hlavně trvale zajišťuje čerstvý vzduch Roman Šubrt ze společnosti Zehnder vyvrací mýty o nuceném větrání s rekuperací

Nucené větrání s rekuperací se dnes zmiňuje zejména jako nástroj energetických úspor. Jde ale zejména o zařízení pro přísun čerstvého vzduchu do interiéru po celý rok, a to se zajištěním energetických úspor tzv. zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu, čili s rekuperací. Důvody, proč je třeba větrat, co obnáší montáž větrání do bytu nebo rodinného domu a jaké výhody to uživateli přinese, vysvětluje v podcastu Roman Šubrt ze společnosti Zehnder.