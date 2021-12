TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Rozhovor: Jak se staví sny

Rozhovor: Jak se staví sny

Jablotron Living Technology přináší čerstvý vzduch do vašich domovů již 6 let. Pomáhají nám naši montážní partneři, kterým pravidelně poskytujeme školení na naše produkty.

Děláme to hlavně proto, abychom vám právě prostřednictvím našich montážních partnerů, byli schopni dodat vždy aktuální a relevantní informace. A samozřejmě, aby byla zaručena špičková kvalita a funkčnost námi dodávaných technologií.

Za posledních 6 let se hojně rozrostl seznam firem, se kterými spolupracujeme, a my se rozhodli jednu z nich trochu vyzpovídat.

Firma Moravské dřevostavby s.r.o. se sídlem ve Velkém Meziříčí se zabývá výstavbou velmi kvalitních energeticky úsporných dřevostaveb. Ačkoli se jedná o poměrně mladou společnost, pan Ing. Aleš Tajbr Ph.D., její ředitel, má v oboru dlouholeté zkušenosti.

Q.1.: Co byste řekl, kdyby se Vás někdo zeptal na otázku: „Proč stavět nízkoenergetický dům?“

V dnešní době už je to vlastně nutnost. Ceny energií rostou a legislativa nám povoluje stavět pouze domy s téměř nulovou spotřebou energie a lepší. Musíme se chovat zodpovědně vůči našemu životnímu prostředí a v maximální možné míře šetřit energií a to zejména na vytápění a ohřev teplé vody. Zároveň ale musíme klást důraz na kvalitní vnitřní prostředí v domě, aby nám tam bylo příjemně teplo, mohli jsme dýchat čerstvý vzduch a v létě se nám interiér nepřehříval.

Q.2: Dá se tedy říct, že nízkoenergetický dům rovná se zdravější?

Myslím, že tomu tak být vždy nemusí. Záleží hodně na tom, jaké materiály a technologie byly zvoleny. Zkrátka je potřeba to vzít za správný konec.

Q.3: Tím se dostáváme k řízenému větrání. Doporučil byste lidem, kteří nemají s řízeným větráním žádné zkušenosti, aby zvážili instalaci tohoto systému u sebe doma?

Není to otázka zkušeností, ty nepotřebujete, protože systém může běžet a často běží v automatickém režimu. Je to otázka čerstvého vzduchu v domě, optimální vlhkosti a ochrany tepla. Do perfektně zateplených a utěsněných domů se vzduch zkrátka nedostane jinak než otevřením oken. Což je v zimě naprosto kontraproduktivní a lidé v drtivé většině případů větrají jen zlomek toho, co by měli. Výsledkem je špatný vzduch, zvýšená hladina CO2 a vlhkosti a tím i vhodné prostředí pro růst plísní.

Q.4: Co Vás vedlo k rozhodnutí přejít k systému řízeného větrání právě od Jablotronu?

Rozhodli jsme se dát řešení od Jablotron Living Technology do našeho základního standardu, protože nabízí unikátní kombinací řízeného centrálního větrání s rekuperací tepla a zároveň dochlazování/dohřívání vzduchu pomocí tepelného čerpadla, tedy s velmi vysokou účinností. Firma poskytuje bezprecedentní vzdálenou diagnostiku a podporu, takže nám i zákazníkům mohou pomoci téměř ihned. Zákazník platí porovnatelnou cenu s jinými systémy, ale v základní výbavě je toho mnohem více. Dalším plusem je, že Jablotron Living Technology je česká firma s tradicí a kvalitními produkty i servisem zákazníkům.

Q.5: Proč jste rozhodl zařadit Futuru a CoolBreeze do standardu? Souvisí to se změnami v legislativě, které nás čekají od nového roku 2022?

Samozřejmě, ale ta změna přišla už v září minulého roku. Fakt, že nám Systém 21 od Jablotronu umožňuje splnit i legislativní požadavky, byl jedním ze zásadních důvodů. Jenže cest ke splnění legislativy je více. My jsme především chtěli silné řešení, které bude dlouhodobě smysluplné a přínosné pro naše zákazníky a to i v místech, kde třeba není přípojka plynu. Zastávám názor, že naše domy, které běžně dosahují při blowerdoor testech parametrů pasivních domů, je nezbytné efektivně větrat.

Q.6: V čem jste viděl/vidíte plusy tohoto systému?

Velkou přidanou hodnotu vidíme např. v dohřívání resp. dochlazování vzduchu, které je nedílnou součástí systému. Nyní již víme, jak úžasně CoolBreeze funguje a že se skutečně jedná o obrovskou konkurenční výhodu. Díky integraci do systému vzduchotechniky se daří udržet i zajímavou cenu třeba ve srovnání s klasickou klimatizací.

Q.7: Získáváte zpětnou vazbu od zákazníků, co se týče spokojenosti s řízeným větráním a systémy Jablotron?

Bez zpětné vazby bychom nemohli dlouhodobě úspěšně fungovat. Kdybych měl shrnout zpětnou vazbu ke značce Jablotron, byl by to především údiv, že cenově dostupný systém může být takto ucelený a fungovat hladce bez složitého nastavování. Nejlepší zpětnou vazbou je, když Vám klient řekne, že ani neví, že to v domě má. To vlastně znamená, že systém je při provozu tichý, odnikud pocitově netáhne, pachy jsou efektivně odsávány a když ráno vstanete, tak se probudíte do čerstvého vzduchu.

Ve spolupráci s Moravskými dřevostavbami jsme měli možnost implementovat řízené větrání Jablotron do téměř všech jimi realizovaných staveb v roce 2021, kterým jsme zajistili celkovou kvalitu a pohodu vnitřního prostředí a co je také důležité, domy splňují legislativní požadavky na ekologii. Spolupráce se bude rozrůstat i v roce 2022.

Jsme nadšení, když vidíme, že stavební firma, která se od svého počátku orientuje striktně na kvalitu svých staveb, rozhodne začlenit kompletní technologii Jablotron do svého standardu vybavenosti. Velmi si toho vážíme a těšíme se na další spolupráci.

