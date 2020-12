TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Zónové řízení větrání VarioBreeze™

Zónové řízení větrání VarioBreeze™

Jak zcela zásadně vylepšit celou řadu parametrů větracího systému s rekuperací tepla, když se ostatní výrobci zmůžou maximálně na marginální vylepšení jednoho parametru? Předhánějí se přitom, kdo bude mít o procento vyšší účinnost zpětného zisku tepla, nebo kdo má o 2 W nižší spotřebu ventilátorů atd. To je chvályhodné, ale jsou to jenom střípky.

Pokud chceme nějakou opravdu zásadní inovaci, která přinese měřitelné a velmi výrazné vylepšení, nikoliv jednoho, ale celé palety parametrů systému větrání s rekuperací, je potřeba dívat se jiným směrem. A hlavně zůstaneme tady v České republice!

5 much jednou ranou?

Ano těchto 5 parametrů větrací jednotky, je možné zcela zásadně vylepšit jediným zásahem.

snížení reálné spotřeby větrací jednotky o více než 50 %

zvýšení skutečné účinnosti zpětného zisku tepla na technické maximum

absolutní minimalizace hluku

výrazné zlepšení relativní vlhkosti vzduchu v domě

výrazně menší opotřebení filtrů

VarioBreeze™ – zónově neboli „room by room“ řízené větrání.

Ano řeč je o řízení! O zónovém řízení. Větrat tam a tehdy, kde je třeba.

Málokdo si uvědomuje jak výrazný vliv na mnoho aspektů fungování rekuperační jednotky může mít nikoliv pseudo-zónové (2 zóny klidová a pobytová), ale opravdu skutečné zónové řízení.

Asi není zapotřebí sáhodlouze popisovat podstatu věci. Jde o to zajistit požadovanou kvalitu vnitřního prostředí! Čekali jste snad něco jiného?

Jablotron Living Technology se stává světovým lídrem v oblasti řízení zónového větrání. Na trhu se můžeme setkat s jednoduchým přepouštěním např. mezi dvěma zónami. To nemá s „room by room“ řízením prakticky nic společného. Jablotron Futura řídí až 64 tras v 16 nezávislých zónách.

V čem je tedy tajemství skutečného zónového řízení větracího systému od Jablotronu? To nám popíše „duchovní otec“ systému VarioBreeze™ a ředitel firmy Jablotron LivingTechnology Roman Šalomoun.

Nejprve zcela jednoduchá otázka – co znamená zónové řízení větrání?

„Jednoduše – větráme tam a tehdy, jak je potřeba.

Tedy - zajistíme lepší kvalitu vzduchu a celkový pocitový komfort s mnohem menším úsilím. Šetříme celý větrací systém a tím prodlužujeme jeho životnost.“

To zní logicky – v čem je tedy systém Jablotronu tak odlišný, tak jiný od dnešní nabídky na trhu?

„VarioBreeze™ je kompletní systém od Jablotronu, který je z výroby optimalizovaný pro ideální funkčnost plně zónového větrání. Doteď bylo možné koupit si částečné řešení přepouštění mezi dvěma zónami, a nebo systém poskládat od různých dodavatelů a všechno si naprogramovat. To ale nikdy nemůže fungovat tak dobře a být tak cenově dostupné, jako když jsme celý systém postavili od A do Z.“

Pojďme si tedy říct něco o chytrosti toho algoritmu.

„Aby takto sofistikovaný systém mohl správně fungovat, musí mít dvě hlavní části.

Za prvé – VarioBreeze™ provede podrobnou analýzu vzduchových rozvodů.

Za druhé – VarioBreeze™ přesně řídí vzduch do jednotlivých větví.“

Takže jedno bez druhého nemůže pořádně fungovat?

„Přesně tak, VarioBreeze™ totiž funguje zcela jinak než cokoliv jiného na trhu co se v této chvíli tváří jako zónové řízení. Technicky řečeno, VarioBreeze™ umí identifikovat tlakovou ztrátu každé trasy ve všech zónách! Toto je alfou a omegou celého systému. Poté VarioBreeze™ zcela automaticky vybalancuje nastavení regulačních klapek. Takto se zajistí potřebné množství vzduchu ke každému výustku. Teprve po této vstupní analýze proporcionálně přerozděluje dopravované vzduchové množství do každé zóny tak, aby zajistil naprosto perfektní kvalitu vnitřního prostředí.“

Dobře, a jak se potom vzduch rozděluje?

„Tak na to Vám odpovím částečně, protože velká část je velmi citlivé know-how a už jsme se také stali terčem průmyslové špionáže. Řízení provádí tzv. neuronová síť. Jde o poměrně složitou sestavu matematických rovnic, která vyhodnocuje priority jednotlivých pokojů a nastavuje polohu každé regulační klapky.Jak, to si s dovolením nechám pro sebe. Systém má skutečně schopnost vypočítat kolik vzduchu potřebuje v čase, abychom dosáhli otočení trendu nárůstu koncentrace CO 2 . Hlavní vlastností je, že výpočet má schopnost předvídat, Pokud bychom jen chtěli slepě reagovat na hodnotu CO 2 , tak to bude hodně hloupé a pomalé řešení. Pokud bychom nastavili konstanty, na rychlou reakci, tak se vám zase hodnoty rozkmitají a není vidět prakticky žádné zlepšení.“

A kam se to celé montuje? Ta neuronová síť je modul připojený kabelem?

„Tak to určitě ne! Všechno co si tady popisujeme, řeší naše rekuperační jednotka Futura a její vestavěná elektronika. Je to součástí standardní výbavy a řídící systém rozpozná připojení zónových regulačních klapek automaticky. Po instalaci jenom aktivuje funkcionalitu o které si povídáme.“

Proč nepoužít detektory pohybu (tzv. PIR), které indikují přítomnost osob v místnosti? To mi přijde jednodušší.

„Jednodušší to je určitě, ale rozhodně to nebude fungovat! Jablotron je jedním největších světových výrobců PIR čidel, takže pokud by to šlo, určitě bychom je použili? Nejde nám o reakci na přítomnost člověka v místnosti, ale o zajištění kvalitního vnitřního prostředí. Například děti vyprodukují mnohem méně CO 2 než dospělí, nebo bude v místnosti více osob a ta potřeba bude násobně vyšší, nebo tam osoba pobyde pouze několik minut atd. Těch ‚nebo‘ je tady nespočet a také berte v potaz že každá místnost má jiný objem a tudíž přítomnost člověka ji zatíží rozdílně. Je to zkrátka nesmysl!“

Kvalitu vnitřního prostředí zajišťují systémy řízeného větrání i dnes, tak proč vymýšlet něco jako zónové větrání?

„Jenže nám jde o vylepšení celé řady parametrů naráz. A to při použití zlomku vzduchového výkonu. A toho se díky zónově řízenému větrání pohodlně dosáhne! Asi už Vám to začíná docházet co to znamená?“

Raději si i pro diváky nechám vysvětlit, co konkrétně

„Výrazně se sníží příkon jednotky klidně o 50 % i víc. Maximalizuje se její účinnost, a velmi výrazně se ovlivní zejména vlhkost v interiéru. Čím větší je vzduchové množství, tím větší vliv má rekuperace na odvlhčení interiéru a to nechceme! Dále vzhledem k menšímu celkovému výkonu Futury dochází k výrazně menšímu opotřebení filtrů a tudíž je není potřeba tak často měnit, celkově nižší tlaková ztráta způsobená nižším vzduchovým výkonem se projeví také snížením turbulencí za ventilátorem, který žene vzduch do rekuperátoru a dochází díky tomu k vyšší míře zpětného zisku vlhkosti. Z hlediska komfortu je podstatná naprostá eliminace zbytečného hluku při nárazovém větrání (tzv. Boostech).“

Není to zbytečně překomplikované? Nebude se to kazit?

„Opravdu se nemusíte obávat. Vše o čem se bavíme je software. Ty škrtící klapky, které jsou posledním a v podstatě jediným výkonným článkem celého řetězce, jsou roky odzkoušené a není důvod se obávat, že se z nějakého důvodu začnou kazit. Našim výrobkům věříme a už v základní výbavě poskytujeme rozšířenou pětiletou záruku.“

A teď to hlavní. Co to stojí?

„Chceme, aby se VarioBreeze™ stal standardem a všechny prvky si sami vyrábíme. Celý řídící systém je součástí rekuperační jednotky Futura, takže uživatel nezaplatí ani korunu navíc. Co se mechanických částí týče, tak je potřeba zaměnit naše standardní regulační klapky na rozdělovacích boxech za adresovatelné klapky s elektronikou, konektory, propojovacími káblíky, servopohonem s kovovou převodovkou atd. K tomu ještě doplnit čidla CO 2 do jednotlivých místností, ty ale dodáváme jako součást VarioBreezeTM za zvýhodněnou cenu.

Celkové navýšení ceny je potom v řádu 10 % ceny běžné instalace, a to výměnou za nesrovnatelně vyšší komfort, který jsme si popsali.“

A co stávající instalace?

„Žádný problém. Jak jsem řekl řídící systém je součástí Futury a stávající klienti ho již teď získali v rámci garance doživotní aktualizace v posledním hromadném updatu. Takže pokud je u nich připravená sběrnice pro instalaci čidel tak jejich Futura již teď zónové větrání umí řídit. Všechny prvky tj. tlačítka pro odtahy, ovladače, čidla, CoolBreeze samotný vč. zónových regulačních klapek jsou totiž s Futurou spojeny pouze jediným kabelem po kterém probíhá komunikace i napájení.“

Zní to až překvapivě dobře. Co ještě VarioBreezeTM umí? Co regulace teploty?

„Jak víte náš CoolBreeze tedy chlazení a topení prostřednictvím modulu tepelného čerpadla, který se nasazuje na Futuru se stal prodejním hitem a největším překvapením minulého roku. V případě, že se nachází ve společné instalaci se systémem zónového řízení, tak automaticky srovnává teplotní rozdíly. Dám Vám příklad. Máte dvoupodlažní domek, kde se CoolBreeze stará o chlazení. V podkroví je přece jen tepelná zátěž větší a protože měření teploty, vlhkosti a CO 2 probíhá ve všech zónách systém to ví a velmi citlivě koriguje vzduchové množství tak, aby přesměroval mnohem větší chladící výkon tam kde je to zapotřebí. V tomto případě tedy do podkroví.“

VarioBreeze™ je nyní k dispozici a vypadá to, že se podobně jako CoolBreeze stane opravdovým hitem v oblasti větrání nízkoenergetických a pasivních domů.