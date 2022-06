TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / ALFA 85 – všestranná a účinná rekuperační jednotka nové generace

ALFA 85 – všestranná a účinná rekuperační jednotka nové generace

Nová rekuperační jednotka ALFA 85 s rotačním výměníkem má velkou ambici navázat na úspěch své předchozí verze. A má všechny předpoklady pro to, aby se stala ještě úspěšnější.

Konstruktéři vývojového oddělení společnosti 2VV se zaměřili na rozšíření možností využití jednotky, na dosažení její vyšší účinnosti a zjednodušení servisního přístupu. A to vše se jim podařilo. Druhá generace jednotky ALFA 85 v moderním černobílém designu nabízí 11 velikostí s průtokem vzduchu od 700 do 14.000 m3/hod., dle typu instalace lze volit kompaktní či modulovou konstrukci, s hrdly nahoru či do boku a na výběr je i mezi levým a pravým servisním přístupem.

Jednotka je vybavena vysoce účinným rotačním výměníkem. Volitelné jsou dva typy rotačních výměníků, buď s ohledem na požadovanou tepelnou účinnost, nebo na efektivní přenos vlhkosti. Standardní rotační kolo zajišťuje tepelnou účinnost až 85 %, sorpční kolo se speciálním povrchem přenáší až 93 % vlhkosti. Nedílnou součástí kola je tzv. vymývací komora, která minimalizuje možnost kontaminace přívodního vzduchu odpadním.

Jednotka ALFA 85 je tedy doslova všestranná a nabízí široké možnosti využití v komerčních prostorách. Všechny velikosti a varianty je možné instalovat jak v interiéru, tak i v náročných venkovních podmínkách. Konstrukce jednotky ALFA 85 umožňuje snadný přístup k ventilátorům a filtrům a zajímavostí je množství detailních řešení, která zjednodušují zprovoznění jednotky, její manipulaci a údržbu, včetně čištění. Úsporné EC motory jsou dnes již samozřejmostí.

Automatická regulace AirGENIO zajišťuje optimální a energeticky účinný provoz zařízení a ve standardu nabízí připojení na síť BMS, mobilní telefon nebo servisní software, který usnadní zprovoznění a následný servis.

Mezi standardní aplikace rekuperační jednotky ALFA 85 patří větrání zejména ve veřejných budovách, obchodech, restauracích a hotelech a sportovištích.

