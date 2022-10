TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / ALFA 85 – inovované rekuperační jednotky s rotačním výměníkem

ALFA 85 – inovované rekuperační jednotky s rotačním výměníkem

Komerční VZT jednotky ALFA 85 druhé generace v novém charakteristickém bílo-černém designu přináší kromě lepších provozních parametrů i mnohá technická vylepšení, která usnadní instalaci, uvedení do provozu i následný servis a provoz.



Rekuperační jednotky ALFA 85 Rekuperační jednotky ALFA 85

Hlavními přednostmi inovované rekuperační jednotky ALFA 85 je její tichý provoz, energetická účinnost, četnost variant a možnost instalace v interiéru i exteriéru. Základ tvoří 40 typů, které mohou dále variovat dle volby rotačního výměníku či typu ohřevu, celkem je tedy v nabídce více než 300 variant, které uspokojí rozličné a náročné požadavky na větrání v komerčních budovách, jako jsou hotely, restaurace, obchody, sportovní objekty a jim podobné.

Nízký hluk i spotřeba – základní charakteristika 2VV jednotek

Základem je důsledná práce našich inženýrů a designerů, kteří pečlivě navrhli vnitřní uspořádání jednotek a vybrali komponenty, které beze zbytku plní vysoké nároky na úsporný a tichý provoz. Propracovaná kompaktní konstrukce, energeticky účinné radiální ventilátory s EC motory, tepelný či sorpční rotační regenerační výměník, promyšlený řídicí systém, který automaticky volí nejefektivnější provoz, to vše a více jsou jednotky ALFA 85, které splňují EPR 2018 až do svého jmenovitého vzduchového průtoku. Vyjádřeno řečí čísel:

31–55 dBA – akustický tlak ve 3 m (dle velikosti jednotky)

– akustický tlak ve 3 m (dle velikosti jednotky) 2,2 kW/m3/s – SPI (SFP obou ventilátorů + MaR) při jmenovitém vzduchovém průtoku a dispozičním tlaku odpovídající jmenovitému průtoku.

Zpětné získávání tepla i vlhkosti

Charakteristickým prvkem pro jednotky ALFA 85 jsou rotační regenerační výměníky, které jsou variantně dodávané s teplotním rotorem nebo sorpčním rotorem. Jednotky s teplotním rotorem vynikají tepelnou účinností až 85 % a jsou vhodné pro instalace do objektů, kde je primární požadavek na zpětný zisk tepla a přenos vlhkosti není žádoucí. Naproti tomu, jednotky se sorpčním rotorem, jejichž předností je vlhkostní účinnost až 90 %, jsou určeny pro provozy, kde vedle přenosu tepla, je důležitý i přenos relativní vlhkosti. Sorpční rotor je opatřen hygroskopickou vrstvou, která efektivně přenáší molekuly vodní páry. Sorpční rotory v jednotkách ALFA 85 jsou ošetřeny vrstvou Zeolitu (nanotechnologie), který má tu výhodu, že přenáší pouze molekuly páry bez možnosti přenosu pachů. Nedílnou součástí inovovaného řešení rotačních výměníků v jednotkách ALFA 85 je vyplachovací komora, která minimalizuje kontaminaci přívodního vzduchu odpadním.

Chytrá konstrukce, variabilita a bezproblémová servisovatelnost

Předností inovované rekuperační jednotky ALFA 85 je její variantnost, ať už se jedná o vertikální (parapetní) provedení s vývody do strany nad sebou, kde je možné vybírat z 11 velikostí se vzduchovým průtokem od 700 do 14.000 m3/h a nebo nabídka stojatého provedení s vývody nahoru, které nabízí 9 velikostí se vzduchovým průtokem od 700 do 5.000 m3/h. Každá velikost je dostupná v pravostranném i levostranném provedení. Dle požadavku konkrétní instalace mohou být jednotky ALFA 85 vybaveny integrovaným ohřívačem či chladičem – elektrickým, vodním, DX nebo C/O výměníkem. V nabídce jsou i externím moduly s DX a C/O výměníkem, které mohou být důležitým doplňkem k jednotkám s integrovaným výměníkem.

Jednotky jsou tvořeny bezrámovou konstrukcí se sendvičovými panely o tloušťce 50 mm. Vzduchové průtoky 700–2.500 m3/h jsou řešeny monoblokově s kruhovým napojením, pro vzduchové průtoky 3.200–14.000 m3/h jsou jednotky modulové s čtyřhranným napojením. Každá velikost je navržena a vyrobena tak, aby splňovala nejvyšší hodnocení mechanických vlastností pláště definovaných normou EN1886 – parametry jednotek ALFA 85:





Ve standardní výbavě jednotky jsou vzduchové filtry – na sání předfiltr Coarse 65 % (G4) a filtr ePM1 60 % (F7) a na odtahu filtr ePM10 50 % (M5). Jako příslušenství je nabízen filtr s vyšší filtrační třídou – ePM1 80 % (F9). Zanesení filtrů je monitorováno tlakovými sensory a provozovatel jednotky je informován o nutnosti výměny filtrů. Nespornou výhodou jednotek ALFA 85 je funkce kalibrace filtrů, která vytvoří křivku pro přesné vyhodnocení zanesení filtru jakékoliv třídy filtrace.

Inovovaná konstrukce jednotek je zaměřena na jednodušší servis a bezchybné uvedení do provozu. Servisní dveře na pantech zjednodušují přístup do jednotky a s tím spojenou manipulaci. Tlakové hadičky jsou rozlišeny barevně i číselně, jednotlivé kabely jsou očíslovány příslušným číslem svorkovnice na desce elektroniky, párové očíslování je použito i na propojovacích konektorech – to vše minimalizuje chyby při zapojování. Nedílnou součástí skříně regulace jsou jističe, díky kterým již není nutné měnit pojistky v případě zkratu.

Všechny typy jednotek lze instalovat jak v interiéru, tak v náročných venkovních podmínkách při teplotách od −20 °C do +60 °C. Pro verzi vertikální (vývody do strany) je jako volitelné příslušenství nabízena střecha na ochranu proti dešti a sněhu. Jednotky s vývody nahoru lze taktéž umístit do venkovního prostřední, nicméně zde již musí být ochrana proti dešti a sněhu řešena na míru, dle reálných podmínek a rozmístění VZT rozvodů.

AirGENIO – ideální MaR pro rekuperační jednotky

Kvalitní MaR je důležitou součástí každého VZT systému, proto je nedílnou součástí jednotek ALFA 85 inteligentní řídicí systém AirGENIO. Vždy provozuje jednotku v souladu s potřebami uživatele a s ohledem na minimalizaci provozních nákladů. Volitelné jsou větrací režimy – CAV dle konstantního průtoku, VAV dle proměnného průtoku a DCV na základě požadavků na kvalitu vzduchu či jiných parametrů. Doplňkové režimy Free-cooling (noční úsporné chlazení) a BOOT (dočasné zvýšení intenzity větrání) jsou naprostou samozřejmostí, společně s integrovaným časovačem, protimrazovou ochranou, FIRE režimem (možnost nastavení logiky větrání pro případ požáru) a jinými běžnými funkcemi. Technické řešení vzdáleného přístupu a možnost nastavení rekuperační jednotky ALFA 85 je zajištěno plnou kompatibilitou se síťovými protokoly BACnet, TPC a ModBUS RTU. Standardním doplňkem je mobilní aplikace AirGENIO a servisní technik velmi ocení možnost nastavení a servis jednotek prostřednictvím 2VV servisního SW.

Technická podpora

Mezi standardní služby, které společnost 2VV poskytuje, patří kvalitní prodejní a technická podpora a kompletní technická dokumentace. Nezbytným nástrojem pro snadný výběr z široké 2VV nabídky je výběrový software Choose&GO. Navrhne optimální řešení pro daný projekt, poskytne přesná a spolehlivá data pro požadovaný pracovní bod a vše jednoduše vyexportuje do PDF.