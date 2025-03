TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Montáž větracích jednotek Meltem s rekuperací při energetické renovaci domu s dotační podporou z programu NZÚ

Montáž větracích jednotek Meltem s rekuperací při energetické renovaci domu s dotační podporou z programu NZÚ

Podívejte se na video o montáži lokální a semicentrální jednotky Meltem s rekuperací. Investor se rozhodl pro větrání s rekuperací z důvodu požadavku na trvalý přísun čerstvého vzduchu po výměně oken ve svém rodinném domě.

Proč právě Meltem?

Volba na větrací jednotky Meltem padla právě proto, že jejich konstrukce umožňuje realizaci ve variantě lokální jednotky, tedy s přívodem i odvodem vzduchu na jednotce, a také ve variantě s krátkým vzduchotechnickým potrubím. Obě varianty investor ve svém domě uplatnil. V přízemí se o větrání hlavního obytného prostoru s kuchyní stará lokální jednotka, v patře přísun čerstvého vzduchu a odvod nadměrné vlhkosti zajišťuje tzv. semicentrální jednotka. Ta přivádí větrací vzduch krátkým potrubím do všech ložnic, odvod znečištěného vzduchu se realizuje bez vzduchovodů přímo z koupelny, kde je jednotka instalovaná.

V přízemí si investor vybral jednotku s tzv. entalpickým výměníkem tepla, kde odpadní interiérový vzduch předává čerstvému vzduchu nejen teplo, ale také vzdušnou vlhkost. Předchází se tak nadměrnému vysušování vzduchu zejména v zimním období. Oproti tomu v patře investor realizoval jednotku s výměníkem klasickým. Koupelna pro tři pokoje je sama o sobě značným zdrojem vlhkosti, kterou je třeba odvádět. Entalpický výměník nebyl v tomto případě zapotřebí. Jednotka je řízena automaticky externím čidlem vlhkosti vzduchu.

Jednoduchá montáž větracích jednotek

Větrací jednotky Meltem jsou charakteristické tím, že jsou vždy umístěny na obvodové konstrukci a nejsou osazeny viditelným potrubí mezi interiérem a exteriérem, které by vytvářelo další požadavky na prostor. Přívod a odvod vzduchu je zajištěn potrubím ve stěně „za zády“ jednotky. To, včetně malých rozměrů zařízení, umožňuje jejich montáž prakticky kdekoliv. U novostaveb lze jednotky z důvodu jednoduché konstrukce navíc zapustit do stěn a v interiéru ještě více ušetřit prostor. Jednu takovou realizaci jsme Vám představili v našem předcházejícím videu:

Pokud se větrání s rekuperací Meltem instaluje dodatečně, není třeba žádné zvláštní projektové přípravy. Po rozhodnutí o konkrétním umístění jednotky se vrtají vzduchovody pro primární přívod a odvod vzduchu mezi interiérem a exteriérem. Následuje již osazení jednotky, která je po zapojení do elektřiny okamžitě funkční. Pokud je jednotka navržena jako semicentrální a k distribuci vzduchu slouží vzduchotechnické potrubí, jako u našeho rodinného domu v patře, je třeba počítat s prostorem pro vzduchovody, a to nejčastěji v podhledu. Větrací jednotky Meltem jsou vhodné rovněž pro větrání bytů. Realizaci větrání bytu právě ve variantě se vzduchovody jsme čtenářům TZB-info již také představili. Ve videu se můžete kromě jiného seznámit s možností nastavení, programování a ovládání větrání s pomocí aplikace pro mobilní telefony:

Ve videu v úvodu tohoto článku se můžete podívat na detailní postup montáže obou větracích jednotek Meltem M-WRG II s rekuperací v rodinném domě. Kromě osazení jednotek uvidíte i rozvod vzduchovodů a osazení akustického tlumiče pro eliminaci šíření zvuku od ventilátorů v jednotkách. Po šesti měsících od realizace větrání se investor rozhodl pro výměnu vzduchových filtrů v jednotkách. Jedná se prakticky o jedinou starost uživatele ohledně provozu větrání s rekuperací Meltem. Jednoduchou výměnu filtrů můžete sledovat v závěru videa.