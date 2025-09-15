V domově pro seniory, nedaleko od Litomyšle, zajišťují čerstvý vzduch semicentrální rekuperační jednotky MELTEM
Nízkoenergetické objekty pro sociální bydlení jsou dnes již běžným standardem. Pomalu se do těchto projektů prosazují i prvky pro pasivní výstavbu. Obě kategorie se vyznačují dokonalou vzduchotěsností, která s sebou přináší nutnost pravidelné výměny vzduchu.
Zajištění čerstvého vzduchu pro jednotlivé klientské pokoje není vůbec jednoduché. Místnosti jsou obsazené různým počtem klientů a na určitou dobu mohou být i prázdné. Centrální rekuperace není pro tyto účely ideální s ohledem na složitost vzduchovodů, problematickou regulaci i požární předpisy. Decentrální jednotky by byly vhodnější, ale nedokážou využít odpadního tepla z koupelen. Řešením, které dokáže reagovat na aktuální obsazenost a odvětrá i koupelny, je semicentrální rekuperační jednotka společnosti MELTEM.
V domově pro seniory v Čisté u Litomyšle jsou instalovány osvědčené rekuperační jednotky M-WRG-II E-FC. Jsou integrované do obvodové stěny každého pokoje a napojené krátkým vzduchovodem na koupelnu. Větrají v základním režimu a pomocí čidel CO2 a vlhkosti reagují na kvalitu vzduchu v obytné místnosti i v koupelnách.
Díky vysoké flexibilitě systému MELTEM je možné jednotky instalovat několika způsoby.
Jednotky M-WRG-II vynikají vysokým větracím výkonem 10–100 m3/hod. a jejich kapacita tak zajistí výměnu vzduchu v prostoru s půdorysem do 50 m2 podlahové plochy, při standardní výšce 2,55 m. Díky radiálním ventilátorům odolávají nárazovému větru a jsou téměř neslyšitelné. Hladina akustického tlaku (hluku) LpA V dB, 10 m2, začíná na 8,4 dB. Bezchybná konstrukce zajišťuje dokonalou akustickou izolaci (Dnew) do 70 dB a venkovní hluk z projížďějících aut nebo startujících letadel nepronikne do Vaší ložnice. PET výměník vrací až 94 % tepla zpět do místností a při volbě Entalpického výměníku vrací až 87 % tepla i 55 % vlhkosti. Jednotka je certifikovaná institutem pro stavební techniku v Berlíně (DIBt) a institutem Passivhaus Dr. Feista v Darmstadtu.
MELTEM klade velký důraz na dokonalou filtraci přiváděného vzduchu a proto jsou jednotky M-WRG-II standardně vybaveny pylovým filtrem F7. Aby výměník zůstal stále čistý a jeho účinnost nebyla snížena, je filtrován i odváděný vzduch prachovým filtrem G4. Volitelně nabízíme na přívod i filtr s aktivním uhlím.
Filtr G4
Filtr F7
Filtr s aktivním uhlím
Problematika venkovních krytů si zaslouží též velkou pozornost. Důležitý je detail proudění vzduchu s ohledem na nebezpečí tvorby řas v okolí venkovního krytu. Dalším důležitým prvkem je „okapnička“, zabraňujíci stékání kondenzátu po fasádě. Oba tyto detaily má MELTEM, díky dlouholetým zkušenostem dokonale vyřešené. Venkovní kryty jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, v nabídce jsou ale i levnější plastové.
Nerezový kryt pro M-WRG-II
Plastový kryt pro M-WRG-I i M-WRG-II
Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Objevte jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení i dokonalé vlastnosti.
Bezplatné poradenství i návrhy řešení pro Váš dům nebo byt Vám připraví zkušení odborníci.
