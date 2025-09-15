Nejnavštěvovanější odborný web
V domově pro seniory, nedaleko od Litomyšle, zajišťují čerstvý vzduch semicentrální rekuperační jednotky MELTEM

V domově pro seniory, nedaleko od Litomyšle, zajišťují čerstvý vzduch semicentrální rekuperační jednotky MELTEM

15.9.2025
Meltem GmbH
Nízkoenergetické objekty pro sociální bydlení jsou dnes již běžným standardem. Pomalu se do těchto projektů prosazují i prvky pro pasivní výstavbu. Obě kategorie se vyznačují dokonalou vzduchotěsností, která s sebou přináší nutnost pravidelné výměny vzduchu.

Zajištění čerstvého vzduchu pro jednotlivé klientské pokoje není vůbec jednoduché. Místnosti jsou obsazené různým počtem klientů a na určitou dobu mohou být i prázdné. Centrální rekuperace není pro tyto účely ideální s ohledem na složitost vzduchovodů, problematickou regulaci i požární předpisy. Decentrální jednotky by byly vhodnější, ale nedokážou využít odpadního tepla z koupelen. Řešením, které dokáže reagovat na aktuální obsazenost a odvětrá i koupelny, je semicentrální rekuperační jednotka společnosti MELTEM.




V domově pro seniory v Čisté u Litomyšle jsou instalovány osvědčené rekuperační jednotky M-WRG-II E-FC. Jsou integrované do obvodové stěny každého pokoje a napojené krátkým vzduchovodem na koupelnu. Větrají v základním režimu a pomocí čidel CO2 a vlhkosti reagují na kvalitu vzduchu v obytné místnosti i v koupelnách.

Díky vysoké flexibilitě systému MELTEM je možné jednotky instalovat několika způsoby.

Provedení na omítku
Provedení pod omítku
Provedení pod omítku s napojení další místnosti
Integrovaná montáž do stěny U2
Jednotky M-WRG-II vynikají vysokým větracím výkonem 10–100 m3/hod. a jejich kapacita tak zajistí výměnu vzduchu v prostoru s půdorysem do 50 m2 podlahové plochy, při standardní výšce 2,55 m. Díky radiálním ventilátorům odolávají nárazovému větru a jsou téměř neslyšitelné. Hladina akustického tlaku (hluku) LpA V dB, 10 m2, začíná na 8,4 dB. Bezchybná konstrukce zajišťuje dokonalou akustickou izolaci (Dnew) do 70 dB a venkovní hluk z projížďějících aut nebo startujících letadel nepronikne do Vaší ložnice. PET výměník vrací až 94 % tepla zpět do místností a při volbě Entalpického výměníku vrací až 87 % tepla i 55 % vlhkosti. Jednotka je certifikovaná institutem pro stavební techniku v Berlíně (DIBt) a institutem Passivhaus Dr. Feista v Darmstadtu.

logo
logo

MELTEM klade velký důraz na dokonalou filtraci přiváděného vzduchu a proto jsou jednotky M-WRG-II standardně vybaveny pylovým filtrem F7. Aby výměník zůstal stále čistý a jeho účinnost nebyla snížena, je filtrován i odváděný vzduch prachovým filtrem G4. Volitelně nabízíme na přívod i filtr s aktivním uhlím.

Filtr G4
Filtr F7
Filtr s aktivním uhlím
Problematika venkovních krytů si zaslouží též velkou pozornost. Důležitý je detail proudění vzduchu s ohledem na nebezpečí tvorby řas v okolí venkovního krytu. Dalším důležitým prvkem je „okapnička“, zabraňujíci stékání kondenzátu po fasádě. Oba tyto detaily má MELTEM, díky dlouholetým zkušenostem dokonale vyřešené. Venkovní kryty jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, v nabídce jsou ale i levnější plastové.

Nerezový kryt pro M-WRG-II
Plastový kryt pro M-WRG-I i M-WRG-II
Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Objevte jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení i dokonalé vlastnosti.

Bezplatné poradenství i návrhy řešení pro Váš dům nebo byt Vám připraví zkušení odborníci.

Naše produkty představíme na stavebním veletrhu FOR ARCH 2025, od 16. 9. do 20. 9. 2025, na stánku 5B15, v hale 5.

Obchodní oddělení pro ČR a Slovensko, Dušan Hanzík, d.hanzik@meltem.com, +420 606 603 073


Meltem GmbH
logo Meltem GmbH

MELTEM - tradiční německý výrobce a dodavatel unikátních větracích jednotek s rekuperací M-WRG-II, M-WRG-S i odtahových ventilátorů VARIO. Již 40 let vyvíjí a zdokonaluje své výrobky nedaleko bavorského Mnichova. Made in Germany je zárukou pro stávající ...

