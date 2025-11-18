Meltem – rekuperační jednotky v rámci přestavby stávající budovy na apartmány
Přehrát audio verzi
Meltem – rekuperační jednotky v rámci přestavby stávající budovy na apartmány
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Při rekonstrukci stávajících budov za účelem jejich nového využití se dnes klade důraz především na energetickou efektivitu a kvalitu provedení. Zásadním parametrem je vzduchotěsnost obálky budovy, která výrazně ovlivňuje tepelné ztráty. Málokterý investor si však včas uvědomí, že s tímto krokem je potřebné zajistit pravidelnou výměnu vzduchu. Bez větrání totiž dochází ke zhoršení vnitřního mikroklimatu a vzniku hygienických problémů.
Výjimkou je právě realizovaná přestavba bývalé kancelářské budovy na jednopokojové apartmány v kraji Vysočina, nedaleko Třebíče. Zde investor vyslyšel doporučení projektantů a objekt vybavil semicentrálními rekuperačními jednotkami M-WRG-II E-F od firmy Meltem, které zajišťují řízené větrání obytných prostor i koupelen. Jde o řešení, které nejen zvyšuje komfort budoucím nájemníkům, ale především chrání investici jako celek.
Vzduchotěsnost a její důsledky
Součástí každé moderní rekonstrukce je výměna oken, dodatečné zateplení fasády a těsnost stavebních spár. Tím se budova stává vzduchotěsnou, což je žádoucí z pohledu energetického štítku a provozních nákladů. Problém však nastává, pokud v objektu chybí odpovídající systém větrání. V nově vzduchotěsné stavbě se vlhkost a CO2 bez řízeného odvodu hromadí. V koupelnách – často bez oken – hrozí kondenzace par, vznik plísní a celkové zhoršení hygienického prostředí. To má přímý dopad nejen na komfort nájemníků, ale také na reputaci projektu a jeho provozní rizika.
Meltem M-WRG-II E-F – spolehlivé a nenáročné řešení
Instalované jednotky M-WRG-II E-F představují ideální řešení pro tento typ projektu. Každý apartmán má vlastní větrací jednotku, což umožňuje nezávislý provoz a zároveň nízké náklady na údržbu. Díky rekuperaci tepla dochází k výraznému snížení tepelných ztrát při větrání, až o 87 %, což podporuje nízkou energetickou náročnost budovy.
Velkou výhodou pro investora je také integrované odvětrání koupelny bez nutnosti samostatných ventilátorů nebo složitých potrubních systémů. Tím se zjednodušuje realizace a minimalizují se budoucí poruchy.
Přidaná hodnota pro investici
Z pohledu investora má řízené větrání s rekuperací několik jasných výhod:
- Ochrana konstrukce před vlhkostí a plísní
- Vyšší kvalita vnitřního prostředí
- Nižší náklady na vytápění díky rekuperaci tepla
- Snížení reklamačních rizik
- Nížší energetická náročnost budovy a tím vyšší tržní hodnota
Závěr
Větrání je dnes nezbytnou součástí každé rekonstrukce směřující k energeticky úspornému a komfortnímu bydlení. Instalace semicentrálních rekuperačních jednotek, jako v tomto případě, je investicí do kvality, spolehlivosti a dlouhodobé hodnoty objektu. Při návrhu přestavby na byty je proto klíčové, aby investor spolu s projektantem již v rané fázi myslel nejen na energetiku, ale i na kvalitu vnitřního prostředí – protože právě ta rozhoduje o úspěchu projektu na trhu.
Díky vysoké flexibilitě systému MELTEM je možné jednotky instalovat několika způsoby.
Jednotky M-WRG-II vynikají vysokým větracím výkonem 10–100 m3/hod. a jejich kapacita tak zajistí výměnu vzduchu v prostoru s půdorysem do 50 m2 podlahové plochy, při standardní výšce 2,55 m. Díky radiálním ventilátorům odolávají nárazovému větru a jsou téměř neslyšitelné. Hladina akustického tlaku (hluku) LpA V dB, 10 m2, začíná na 8,4 dB. Bezchybná konstrukce zajišťuje dokonalou akustickou izolaci (Dnew) do 70 dB a venkovní hluk z projížďějících aut nebo startujících letadel nepronikne do Vaší ložnice. PET výměník vrací až 94 % tepla zpět do místností a při volbě Entalpického výměníku vrací až 87 % tepla i 55 % vlhkosti. Jednotka je certifikovaná institutem pro stavební techniku v Berlíně (DIBt) a institutem Passivhaus Dr. Feista v Darmstadtu.
MELTEM klade velký důraz na dokonalou filtraci přiváděného vzduchu a proto jsou jednotky M-WRG-II standardně vybaveny pylovým filtrem F7. Aby výměník zůstal stále čistý a jeho účinnost nebyla snížena, je filtrován i odváděný vzduch prachovým filtrem G4. Volitelně nabízíme na přívod i filtr s aktivním uhlím.
Problematika venkovních krytů si zaslouží též velkou pozornost. Důležitý je detail proudění vzduchu s ohledem na nebezpečí tvorby řas v okolí venkovního krytu. Dalším důležitým prvkem je „okapnička“, zabraňujíci stékání kondenzátu po fasádě. Oba tyto detaily má MELTEM, díky dlouholetým zkušenostem dokonale vyřešené. Venkovní kryty jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, v nabídce jsou ale i levnější plastové.
Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Objevte jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení i dokonalé vlastnosti.
Bezplatné poradenství i návrhy řešení pro Váš dům nebo byt Vám připraví zkušení odborníci.
Obchodní oddělení pro ČR a Slovensko, Dušan Hanzík, d.hanzik@meltem.com, +420 606 603 073
MELTEM - tradiční německý výrobce a dodavatel unikátních větracích jednotek s rekuperací M-WRG-II, M-WRG-S i odtahových ventilátorů VARIO. Již 40 let vyvíjí a zdokonaluje své výrobky nedaleko bavorského Mnichova. Made in Germany je zárukou pro stávající ...