Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Meltem – rekuperační jednotky v rámci přestavby stávající budovy na apartmány

Meltem – rekuperační jednotky v rámci přestavby stávající budovy na apartmány

18.11.2025
Meltem GmbH
Sponzorováno

Přehrát audio verzi

Meltem – rekuperační jednotky v rámci přestavby stávající budovy na apartmány

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Při rekonstrukci stávajících budov za účelem jejich nového využití se dnes klade důraz především na energetickou efektivitu a kvalitu provedení. Zásadním parametrem je vzduchotěsnost obálky budovy, která výrazně ovlivňuje tepelné ztráty. Málokterý investor si však včas uvědomí, že s tímto krokem je potřebné zajistit pravidelnou výměnu vzduchu. Bez větrání totiž dochází ke zhoršení vnitřního mikroklimatu a vzniku hygienických problémů.

Výjimkou je právě realizovaná přestavba bývalé kancelářské budovy na jednopokojové apartmány v kraji Vysočina, nedaleko Třebíče. Zde investor vyslyšel doporučení projektantů a objekt vybavil semicentrálními rekuperačními jednotkami M-WRG-II E-F od firmy Meltem, které zajišťují řízené větrání obytných prostor i koupelen. Jde o řešení, které nejen zvyšuje komfort budoucím nájemníkům, ale především chrání investici jako celek.




Vzduchotěsnost a její důsledky

Součástí každé moderní rekonstrukce je výměna oken, dodatečné zateplení fasády a těsnost stavebních spár. Tím se budova stává vzduchotěsnou, což je žádoucí z pohledu energetického štítku a provozních nákladů. Problém však nastává, pokud v objektu chybí odpovídající systém větrání. V nově vzduchotěsné stavbě se vlhkost a CO2 bez řízeného odvodu hromadí. V koupelnách – často bez oken – hrozí kondenzace par, vznik plísní a celkové zhoršení hygienického prostředí. To má přímý dopad nejen na komfort nájemníků, ale také na reputaci projektu a jeho provozní rizika.

Meltem M-WRG-II E-F – spolehlivé a nenáročné řešení

Instalované jednotky M-WRG-II E-F představují ideální řešení pro tento typ projektu. Každý apartmán má vlastní větrací jednotku, což umožňuje nezávislý provoz a zároveň nízké náklady na údržbu. Díky rekuperaci tepla dochází k výraznému snížení tepelných ztrát při větrání, až o 87 %, což podporuje nízkou energetickou náročnost budovy.

Velkou výhodou pro investora je také integrované odvětrání koupelny bez nutnosti samostatných ventilátorů nebo složitých potrubních systémů. Tím se zjednodušuje realizace a minimalizují se budoucí poruchy.

Přidaná hodnota pro investici

Z pohledu investora má řízené větrání s rekuperací několik jasných výhod:

  • Ochrana konstrukce před vlhkostí a plísní
  • Vyšší kvalita vnitřního prostředí
  • Nižší náklady na vytápění díky rekuperaci tepla
  • Snížení reklamačních rizik
  • Nížší energetická náročnost budovy a tím vyšší tržní hodnota

Závěr

Větrání je dnes nezbytnou součástí každé rekonstrukce směřující k energeticky úspornému a komfortnímu bydlení. Instalace semicentrálních rekuperačních jednotek, jako v tomto případě, je investicí do kvality, spolehlivosti a dlouhodobé hodnoty objektu. Při návrhu přestavby na byty je proto klíčové, aby investor spolu s projektantem již v rané fázi myslel nejen na energetiku, ale i na kvalitu vnitřního prostředí – protože právě ta rozhoduje o úspěchu projektu na trhu.

Díky vysoké flexibilitě systému MELTEM je možné jednotky instalovat několika způsoby.

Provedení na omítku
Provedení na omítku
Provedení pod omítku
Provedení pod omítku
Provedení pod omítku s napojením další místnosti
Provedení pod omítku s napojením další místnosti
Integrovaná montáž do stěny U2
Integrovaná montáž do stěny U2

Jednotky M-WRG-II vynikají vysokým větracím výkonem 10–100 m3/hod. a jejich kapacita tak zajistí výměnu vzduchu v prostoru s půdorysem do 50 m2 podlahové plochy, při standardní výšce 2,55 m. Díky radiálním ventilátorům odolávají nárazovému větru a jsou téměř neslyšitelné. Hladina akustického tlaku (hluku) LpA V dB, 10 m2, začíná na 8,4 dB. Bezchybná konstrukce zajišťuje dokonalou akustickou izolaci (Dnew) do 70 dB a venkovní hluk z projížďějících aut nebo startujících letadel nepronikne do Vaší ložnice. PET výměník vrací až 94 % tepla zpět do místností a při volbě Entalpického výměníku vrací až 87 % tepla i 55 % vlhkosti. Jednotka je certifikovaná institutem pro stavební techniku v Berlíně (DIBt) a institutem Passivhaus Dr. Feista v Darmstadtu.

MELTEM klade velký důraz na dokonalou filtraci přiváděného vzduchu a proto jsou jednotky M-WRG-II standardně vybaveny pylovým filtrem F7. Aby výměník zůstal stále čistý a jeho účinnost nebyla snížena, je filtrován i odváděný vzduch prachovým filtrem G4. Volitelně nabízíme na přívod i filtr s aktivním uhlím.

Filtr G4
Filtr G4
Filtr F7
Filtr F7
Filtr s aktivním uhlím
Filtr s aktivním uhlím

Problematika venkovních krytů si zaslouží též velkou pozornost. Důležitý je detail proudění vzduchu s ohledem na nebezpečí tvorby řas v okolí venkovního krytu. Dalším důležitým prvkem je „okapnička“, zabraňujíci stékání kondenzátu po fasádě. Oba tyto detaily má MELTEM, díky dlouholetým zkušenostem dokonale vyřešené. Venkovní kryty jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, v nabídce jsou ale i levnější plastové.

Nerezový kryt pro M-WRG-II
Nerezový kryt pro M-WRG-II
Plastový kryt pro M-WRG-I i M-WRG-II
Plastový kryt pro M-WRG-I i M-WRG-II

Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Objevte jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení i dokonalé vlastnosti.

Bezplatné poradenství i návrhy řešení pro Váš dům nebo byt Vám připraví zkušení odborníci.

Obchodní oddělení pro ČR a Slovensko, Dušan Hanzík, d.hanzik@meltem.com, +420 606 603 073







Meltem GmbH
logo Meltem GmbH

MELTEM - tradiční německý výrobce a dodavatel unikátních větracích jednotek s rekuperací M-WRG-II, M-WRG-S i odtahových ventilátorů VARIO. Již 40 let vyvíjí a zdokonaluje své výrobky nedaleko bavorského Mnichova. Made in Germany je zárukou pro stávající ...

Více o firměChci další informaceWebové stránky
 
 