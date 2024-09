TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Redakční návštěva: Větrací jednotka s rekuperací se vešla do kuchyňské linky

Rekonstrukce bytu a výměna kuchyně byla příležitostí k realizaci nuceného větrání s rekuperací. Majitel bytu si byl vědom vysokých koncentrací CO 2 v interiéru během chladných období. Navíc bylo nutné zamezit kondenzaci a tvorbě plísní v zimní zahradě při přirozeném větrání.

K vysokým koncentracím CO 2 , a to i přes hodnoty 2 600 ppm, docházelo při celodenním pobytu při práci z domu a v ložnici během spánku. Nekomfort přirozeného větrání v zimních obdobích spočíval jednak v nutnosti myslet na pravidelné otevírání oken a v prostém nepohodlí při proudění chladného vzduchu od okna v ložnici.

Investor také potřeboval vyřešit neobvyklý problém. Dvě z obytných místností jsou přirozeně větrány do nezateplené zimní zahrady. To způsobovalo kondenzaci vlhkosti z interiérového vzduchu na chladných konstrukcích zahrady a ke konci zimy dokonce růst plísní. Majitel tedy hledal způsob, jak dosáhnout příjemného a kvalitního vnitřního prostředí bez nutnosti v zimě nadmíru otevírat okna v ložnici a v pracovně.

Větrací jednotka Meltem s minimálními rozměry

Dispozice bytu umožnila umístění větrací jednotky Meltem v nové kuchyňské lince s potrubím pro primární přívod a odvod vzduchu do exteriéru mimo zimní zahradu. Větrací jednotky Meltem mohou fungovat jako lokální, ale lze je napojit i na krátké větrací potrubí. To se využilo právě při této realizaci. Větrací vzduch je veden od jednotky přes akustický tlumič, který je také skrytý v kuchyňské lince, do pracovny, kde je osazena jedna vyústka. Potrubí pokračuje do ložnice, kde je ukončeno již na dělicí příčce druhou vyústkou.

Odpadní vzduch si jednotka nasává přímo z kuchyně. Vybavena je tzv. entalpickým výměníkem, kde kromě tepla odpadní vzduch předává přiváděnému vzduchu i vlhkost. Samotné větrací potrubí v pokoji je skryto ve vestavěném nábytku a v podhledu.

Režim větrání lze volit v aplikaci na chytrém telefonu

Každá jednotka Meltem má vlastní ovládání přímo na přístroji. Zvolit lze i obsluhu přes mobilní aplikaci a gateway, která se připojí k domácímu routeru. Uživatel může v mobilní aplikaci volit ze tří předem nastavených stupňů větrání daných průtokem větracího vzduchu, dále funkci boost pro intenzivní patnáctiminutové větrání průtokem 100 m3 za hodinu. Je možné také nechat pracovat automatiku, a to podle koncentrace CO 2 , podle vlhkosti vzduchu nebo podle obou těchto parametrů.

Samozřejmostí je i tvorba programu větrání v jednotlivých dnech v týdnu. Průtoky vzduchu ve všech režimech, časový limit boostu a hraniční hodnoty vlhkosti CO 2 pro automatiku lze v aplikaci snadno měnit. Větrací jednotka umožňuje i snížení míry rekuperace tepla ve výměníku například z důvodu požadavku na nižší interiérovou teplotu při nočním větrání, a to nastavením nižšího průtoku odpadního vzduchu oproti průtoku vzduchu přiváděného.

Jednou za rok výměna filtrů

Jednotka Meltem M-WRG-II je zavěšena na obvodové stěně a vyvrtanými otvory je propojena s vnějším prostředím. Zvenku na fasádě systém větrání prozrazuje pouze malý nerezový kryt chránící přívodní a odvodní potrubí před povětrností. Kryt je navržen tak, aby případný kondenzát z větrací jednotky odtékal přes malou okapnici a neznečišťoval tak fasádu domu. Přiváděný i odváděný vzduch prochází v jednotce přes filtry. Ty se doporučuje jednou za 3 měsíce zkontrolovat a vysát. Jednou ročně by měly být filtry vyměněny. Jedná se o snadnou údržbu, kterou zvládne uživatel bytu sám.

Na způsob, jakým byla větrací jednotka Meltem integrována do kuchyňské linky, na provádění větracího systému, možnosti aplikace pro ovládání větrání na chytrém telefonu a na další detaily se můžete podívat ve videu v úvodu článku.