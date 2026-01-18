Webinář: Ultra-plochá větrací jednotka s rekuperací Zehnder EVO
Webinář: Ultra-plochá větrací jednotka s rekuperací Zehnder EVO
Ve čtvrtek 22. ledna v 9 hodin sledujte webinář o zcela nové větrací jednotce s rekuperací, vyvinuté zejména pro byty a rodinné domy. Vhodná je zejména tam, kde se investor potýká s nedostatkem prostoru pro umístění jednotky, což bývá kamenem úrazu u rekonstrukcí. Nová jednotka Zehnder EVO může být umístěna ve vodorovné i svislé poloze. Její další výraznou předností je široká škála možností ovládání vč. napojení na inteligentní domácnost.
Zehnder EVO je k dispozici ve čtyřech modelech, tedy ve čtyřech úrovních průtoku vzduchu, a to 150 až 400 m3/h, přičemž modely EVO 1 a EVO 2 mají instalační hloubku 210 mm, u modelů EVO 3 a EVO 4 je to 269 mm. Hodnoty průtoku vzduchu předurčují použití jednotek. EVO 1 může být použita do bytů malých rozměrů, EVO 4 se uplatní u rodinných domů nebo rozměrných bytů.
Jednotky se dodávají s klasickým i entalpickým výměníkem. Ovládat se dají ovladačem, čidly, mobilní aplikací v protokolu ModBus i KNX. Jednotka je v energetické třídě A+ a je certifikována dle EcoDesign a Passivhaus. Jednotky EVO mají výborné akustické parametry a v neposlední řadě mají natáčecí hrdla, což usnadňuje instalaci ve stísněných prostorách.
Mnohem více informací se dozvíte ve webináři. Našimi hosty ve studiu budou Pavel Vořech a Petr Bednář ze společnosti Zehnder.
