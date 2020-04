TZB-info / Větrání a klimatizace / Vnitřní prostředí / Dezinfekci aerosolem je možné provádět prostřednictvím zvlhčovacího systému merlin®

Dezinfekce prostoru pomocí aerosolů je trvalým způsobem vedoucím k dosažení rovnoměrné dezinfekce celého prostoru (výrobního prostoru, skladu atp.). Jedná se o doplněk klasické dezinfekce, která se aplikuje stíráním, která usiluje o co nejbezpečnější vzduch v místnosti. To znamená, že i skryté a těžko přístupné oblasti jsou dezinfikovány.

Nízká spotřeba energie při maximálním výkonu. Úspora energie až 93 % ve srovnání s parním zvlhčováním vzduchu,

Vysoký hygienický standard,

100 % zvlhčovací výkon za několik vteřin,

Nastavitelná intenzita výkonu zvlhčování od 0 % do 100 % výkonu,

Lze zabudovat do stávajícího technologického řešení vzduchotechniky,

Lze také použít jako samostatné řešení,

Za běžného provozu bez vzniku kondenzátu,

Za běžného provozu bez vzniku odpadních vod,

merlin® certifikáty:

DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 14001 | DIN EN ISO22000

ÖNORM H 6020-1:2007 * | ISO 13485:2012 **

* „Vzduchotechnické systémy v nemocnicích – projektování, instalace a kontrola“

**„ Zdravotnické prostředky – systémy řízení kvality – požadavky pro účely řízení“

certifikováno a dozorováno TÜV NORD Austria.

Volit je možné dezinfekci prostoru prostřednictvím vysokotlakého zvlhčování vzduchu merlin® s instalací do volného prostoru. Nabízíme vám technologii, kterou potřebujete pro dávkování dezinfekčního přípravku v předepsaných koncentracích pro již instalovaný systém vysokotlakého zvlhčování vzduchu merlin®. Je to dávkovací čerpadlo a související komponenty, které jsou integrovány do sestavy systému zvlhčování vzduchu. Tato dávkovací jednotka zaručuje přesné a rovnoměrné dávkování.

Chcete-li získat tekutý dezinfekční prostředek, kontaktujte přímo výrobce. Upozorňujeme, že tento dezinfekční prostředek musí být schválen příslušným regionálním úřadem. Takováto certifikovaná činidla mohou být použita po konzultaci s výrobcem technologie zvlhčování vzduchu merlin®. Abychom neupřednostnili výrobce, nechceme vydávat doporučení produktů pro použití dezinfekčního prostředku.

Dezinfekce aplikovaná prostřednictvím aerosolu je užitečným a trvalým doplňkem konvenčních typů aplikací. Nenahrazuje čištění ani klasickou dezinfekci stíráním na vysoce kontaminovaných površích.