Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Větrání a klimatizace / Vnitřní prostředí / Měření CO₂ v kabině komerčního letadla na trase Praha–Curych–USA. Case study Protronix

Měření CO₂ v kabině komerčního letadla na trase Praha–Curych–USA. Case study Protronix

28.5.2026
Protronix s.r.o.
Sponzorováno

Přehrát audio verzi

Měření CO₂ v kabině komerčního letadla na trase Praha–Curych–USA. Case study Protronix

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Regulatorní limit 5 000 ppm a hygienický doporučený limit 1 000 ppm jsou dvě úplně rozdílné věci. První říká, kdy je vzduch bezpečný. Druhý říká, kdy je zdravý a komfortní. Letadla legislativu plní s velkou rezervou, ale komfortní hranici překračují prakticky pořád.


Ilustrační obrázek: letiště. Foto D. Kopačková, redakce

Úvod

Letadlo je velmi specifický prostor – velký počet lidí na malý objem a vzduch, který musí být uměle dodáván a upravován přes klimatizační systém. Kvalita vzduchu se zde řešila prakticky od prvního vzletu a my jsme se rozhodli ji změřit sami.

Rádi zkoušíme měřit v nejrůznějších prostředích – školy, vinné sklepy, průmysl i kanceláře. V tomto případě je klíčovým parametrem, který má smysl měřit, samotné CO₂ – malý prostor, velký počet lidí. Vzali jsme tedy čidlo CO₂ na palubu a naměřili kompletní průběh dvou letů – z Prahy přes Curych do USA. Jak dopadly výsledky?

Přečtěte si také Studie: ŠKOLY – vliv kvality vzduchu na výkon Přečíst článek
Graf – nástup do letadla Praha-Curych
Graf – nástup do letadla Praha-Curych

1. Nástup do letadla Praha–Curych

Při čekání na povolení ke startu letadla byl cítit opravdu vydýchaný vzduch a nepříjemné horko. Čidlo to potvrdilo: koncentrace CO₂ během pár minut vystoupala k 4 500 ppm, což je hodnota způsobující velmi nepříjemné projevy, jako je bolest hlavy, závrať a nevolnost.

To je hodnota, která je:

  • v pásmu, kde lidé mohou pociťovat bolesti hlavy, závratě, únavu, zhoršenou koncentraci a nevolnost,
  • výrazně nad úrovní, kterou bychom v jakémkoliv jiném prostoru označili za nepřijatelnou pro pobyt.

Zhruba v 10 hodin bylo zapnuto větrání a hodnoty klesly na snesitelnější úroveň okolo 1 500 ppm. To je výrazné zlepšení, ale stále nad doporučenou hranicí 1 000 ppm – viz graf vpravo.

Přečtěte si také Nezdravé vnitřní prostředí je skrytou hrozbou pro zdraví i psychiku Přečíst článek

Proč jsou hodnoty při nástupu tak vysoké?

Cestovní fáze letu Praha–Curych – hodnoty se ustálily v pásmu 1 500–2 000 ppm.
Cestovní fáze letu Praha–Curych – hodnoty se ustálily v pásmu 1 500–2 000 ppm.

Nejde o chybu ani šetření aerolinek, ale o technologické omezení. Když letadlo stojí u gatu s vypnutými motory, klimatizace nemá odkud brát stlačený vzduch – musí ho dostávat buď z pomocné palubní turbíny (tzv. APU), nebo z pozemní jednotky napojené na letadlo hadicí. Ani jedno často nestačí pokrýt zátěž plné kabiny. Při vzletu se navíc odběr stlačeného vzduchu z motorů (bleed air) přiškrtí nebo zcela vypne, aby motory poskytly maximální tah.

Fáze nástupu, pojíždění a vzletu jsou tak prokazatelně nejhorší částí letu z hlediska větrání. Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) proto doporučuje pouštět klimatizaci minimálně 10 minut před nástupem cestujících a držet ji v chodu po celý boarding i výstup.

2. Zapnutí ventilace a samotný let Praha–Curych

Jak už jsme zmínili – přibližně v 10:00 (po vzletu a stabilizaci letu) byla plně zapnuta ventilace a hodnoty během několika minut klesly k cca 1 500 ppm.

Během dalšího průběhu letu se hodnoty kolísaly v pásmu 1 500–2 000 ppm. To zhruba odpovídá tomu, co publikované studie považují pro kabiny dopravních letadel za běžný průměr:

Studie Průměrná naměřená koncentrace CO₂
Cao et al. 2019 (179 letů, USA) 1 353 ± 290 ppm
Thermal Condition Investigation 2021 (Čína) 1 440 ± 111 ppm
Yıldırım et al. 2023 (Turecko, B737/A320neo) 1 399 ppm (max. 3 000 ppm)
Naše měření Protronix (cestovní fáze) 1 500–2 000 ppm

Naše hodnoty jsou tedy v horní polovině toho, co odborná literatura uvádí.

Nástup do druhého letadla v Curychu – hodnoty okolo 2 700 ppm
Nástup do druhého letadla v Curychu – hodnoty okolo 2 700 ppm

Pozn. Protronix: Regulatorní limit 5 000 ppm a hygienický doporučený limit 1 000 ppm jsou dvě úplně rozdílné věci. První říká, kdy je vzduch bezpečný. Druhý říká, kdy je zdravý a komfortní. Letadla legislativu plní s velkou rezervou, ale komfortní hranici překračují prakticky pořád.

Chápeme, že některé provozní stavy jsou nevyhnutelné – například omezení ventilace při přistání nebo dočasné vypnutí při startu z bezpečnostních důvodů. Z pohledu cestujícího ale tyto procesy významně snižují kvalitu zážitku z letu a u citlivějších osob mohou vyvolat reálné zdravotní obtíže.

3. Přestup – nástup do letadla do USA

Jaké byly hodnoty po přestupu v Curychu? Opakoval se scénář? A jaké byly podmínky během transatlantického letu, závěrečné fázi letu a v době čekání na opuštění letadla?

Podívejte se do článku na stránkách Protronix.

Shrnutí naměřených dat:

Fáze letu Naměřená koncentrace CO₂ Hodnocení
Nástup – let Praha–Curych ~4 500 ppm Kritické – nad hranicí komfortu i mírného zdravotního dopadu
Cestovní fáze – krátký let 1 500–2 000 ppm Nad doporučenou hranicí, v souladu s literaturou
Nástup – let do USA ~2 800 ppm Vysoko nad hygienickým limitem
Cestovní fáze – dálkový let 1 500–1 800 ppm Nad doporučenou hranicí, ale stabilní
Přistání a čekání výrazné nárůsty Opakování boardingové situace

Odborný závěr Protronix s.r.o.

Naše měření potvrdilo to, co odborná literatura dlouhodobě dokumentuje, ale co se k běžnému cestujícímu málokdy dostane:

  1. Letadla legislativní limity plní. Hranice 5 000 ppm CO₂ daná FAA/EASA (CS/FAR 25.831) nebyla v žádné fázi překročena. Z hlediska bezpečnosti je tedy vše v pořádku.
  2. Z hlediska komfortu a zdravotní pohody to však v pořádku není. Hygienicky doporučovaná hodnota 1 000 ppm je překračována prakticky po celý let a v kritických fázích – nástup, vzlet, přistání – až několikanásobně.
  3. Hlavním viníkem nejsou aerolinky, ale fyzikální a provozní omezení. Při stojícím letadle není odkud brát stlačený vzduch v dostatečném množství; při vzletu se část bleed air využije pro tah motorů; klimatizace je svázána se zdroji energie.
  4. Otázka monitoringu. V kabinách dopravních letadel se dnes CO₂ standardně kontinuálně neměří – přestože jde o jednoduchý, relativně levný a velmi vypovídající indikátor kvality vzduchu a funkčnosti ventilace.

Co z toho plyne pro náš obor?

Pokud se s podobnými problémy potýkají i extrémně přísně regulovaná prostředí jako letadla, je o to důležitější mít kontinuální monitoring CO₂ tam, kde regulace tak silná není – v kancelářích, učebnách, zasedacích místnostech, sálech, posilovnách, restauracích, ordinacích.

Naše čidla (nejen) CO₂ a kombinovaná čidla umožňují přesně to: spojit měření CO₂ s řízením vzduchotechniky, takže se přívod čerstvého vzduchu řídí podle skutečné obsazenosti místnosti, nikoli podle teoretického projektu.

Co si z toho vzít jako projektant nebo facility manager

  • Doporučená hodnota 1 000 ppm CO₂ by měla být regulační cílovou hodnotou pro VZT, nikoli akademickou referencí.
  • Bez kontinuálního měření nelze garantovat, že systém ventilace pracuje tak, jak byl navržen – platí to v letadle i v zasedačce.
  • Demand Controlled Ventilation (DCV) řízená podle CO₂ snižuje spotřebu energie a zároveň zvyšuje kvalitu vzduchu v obsazených hodinách.
  • CO₂ je dobrý indikátor – ukáže nejen kvalitu vzduchu z hlediska vydýchaného vzduchu, ale i nepřímo riziko šíření přenosných onemocnění.

Prohlédněte si naše čidla CO₂:
VÍCE INFORMACÍ

Závěrem

Letadlo je fascinujícím technologickým prostředím – udržuje cestující při životě v podmínkách, které by je jinak za pár vteřin zabily. Současně je to ale prostředí, kde i přes obrovskou technickou vyspělost stále bojujeme se základním pravidlem všech vnitřních prostor: dostatek čerstvého vzduchu na osobu. A právě tam, kde se s tímto pravidlem zápasí, má smysl měřit. Ne odhadovat, ne se spoléhat na projekt, ale měřit.

Naše čidla CO₂ tuto roli plní každý den v tisících budov po celé Evropě. Tento experiment v letadle byl jen menší ilustrací toho, jak rychle dokáže senzor odhalit problém, který lidský organismus sice cítí, ale neumí pojmenovat.


Protronix s.r.o.
logo Protronix s.r.o.

Již více než 20 let se specializujeme na vývoj a výrobu špičkových čidel kvality vzduchu - například čidla koncentrace CO2, organických látek, vlhkosti, teploty či prachových částic. Nabízíme také řešení pro detekci úniku chladiva nebo monitoring radonu. ...

Více o firměChci další informaceWebové stránky
 
 