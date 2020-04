TZB-info / Větrání a klimatizace / Vzduchotechnická zařízení / Kompaktní jednotky Topvex & regulační systém Systemair Access

Kompaktní jednotky Topvex & regulační systém Systemair Access

Systemair posiluje s novou generací jednotek Topvex jejich výkonnost a to hned v několika směrech. Vzduchotechnické jednotky řady Topvex patří již řadu let ke špičkovým zařízením zajišťující větráním komfort uvnitř obytných i průmyslových objektů.

Nová generace je nově vybavena rotačními regeneračními výměníky s vyšší účinností a dokonce s nižší tlakovou ztrátou, deskovými rekuperátory tepla mající možnost být vybaveny sekčním odmrazovacím zařízením, které udrží vysokou účinnost rekuperace i v průběhu zimních měsíců a zcela novou regulací Systemair Access, která umožní snadný přístup k pokročilým regulačním funkcím.

Topvex

Vzduchotechnické jednotky řady Topvex patří již řadu let ke špičkový zařízením zajišťující větráním komfort uvnitř obytných i průmyslových objektů. Nová generace je na první pohled rozeznatelná novým ovládacím 7“ dotykovým panelem NaviPad, který je primárně instalován na plášti jednotek, ale nejvýraznější změny se odehrávají uvnitř těla jednotek. Změnou tloušťky fólie tvořící konstrukční základ rotačních regeneračních výměníků tepla a optimalizací proudění vzduchu, došlo ke zvýšení jejich tepelné účinnosti při náběhové rychlosti 1,5 m/s o 2,5 % což přináší snížené provozní náklady na následný ohřev vzduchu. Deskové, dnes již standardně protiproudé rekuperátory, dostávají nově možnost být vybaveny systémem sekčního odmrazování, které zajišťuje nenulovou účinnost rekuperace během zimního období, kdy jednotky standardně vstupují do režimu odmrazování. Sekční odmrazování využívá systém klapek, které zajistí odmrazení pouze části plochy rekuperátoru, přičemž druhá část funguje standardním způsobem a rekuperátor tak nemá v tomto režimu nulovou účinnost. Touto funkcí se opět výrazně sníží provozní náklady na následný ohřev vzduchu. Odmrazování je v zimních měsících velmi častým režimem, který snižuje špičkovou účinnost deskové rekuperace na mnohem nižší průměrnou úroveň.



Obr.1 TOPVEX TX/C Obr.1 TOPVEX TX/C

Obr.2 Sekční odmrazování Obr.2 Sekční odmrazování



Režim odmrazování resp. nutnosti odmrazovat deskový rekuperační výměník hlídá dynamický senzor tlaku, který spolupracuje s tlakovými senzory na dýzách obou ventilátorů. Hodnota koncové tlakové ztráty deskového výměníků tak již není konstantní hodnotou, ale hodnotou, která závisí na aktuálním průtoku vzduchu a lze tak přesně detekovat nebezpečí námrazy při jakémkoliv průtoku vzduchu. K odmrazení tím dochází mnohem dříve a také efektivněji. Snímače tlaku na ventilátorech, díky kterým je jednotka schopna udržet konstantní průtok vzduchu je nyní standardem pro celou řadu těchto rekuperačních jednotek. Nový zdokonalený systém uzavírání dveří jednotky dovoluje pohodlnější servis a výměnu filtračních vložek.



Obr.3 Závislost účinnosti rotačního regeneračního výměníku na tloušťce fólie TOPVEXu SR Obr.3 Závislost účinnosti rotačního regeneračního výměníku na tloušťce fólie TOPVEXu SR

Obr.4 Závislost tloušťky fólie rotačního reg. výměníku na tlakové ztrátě u TOPVEXu SR Obr.4 Závislost tloušťky fólie rotačního reg. výměníku na tlakové ztrátě u TOPVEXu SR



Regulace Access

Nový regulační systém Access přináší efektivnější využití vzduchotechnických jednotek a pomůže šetřit s energiemi a náklady na provoz. Její ovládací panel NaviPad zvládne optimalizovat vaši vzduchotechnickou jednotku a tím zajistí lidem příjemné klima, v němž se bude dobře dýchat. Regulace přináší nový přístup k nastavení i komplikovanějších systémů s několika výměníky tepla nebo odvlhčovacími případně zvlhčovacími zařízeními. Integrovaný web server zajistí možnost ovládání nejen přes ovládací panel, ale i přes obyčejný internetový prohlížeč kdekoliv v budově případně kdekoliv na světě. Komunikace regulace Access s velkou částí interních komponentů již není řešena analogově, ale přes komunikační rozhraní Modbus. Tímto krokem je regulace připravena na případné rozšíření svých možností větší kapacitou pro připojení externích senzorů ať už teploty nebo kvality vzduchu. Komunikační rozhraní je i základním kamenem napojení na nadřazený systém budovy a Access poskytuje hned několik protokolů, které tento způsob řízení umožňují. Modbus RTU a Modbus TCP jsou dnes velmi často využívané protokoly a síla protokolů BACnet/IP respektive BACnet MS/TP bude v budoucnosti ve velké míře růst.

NaviPad

Novým prvkem je však ovládací panel, který uživateli usnadňuje a zpřehledňuje vzhledem k modernímu dotykovému displeji používání jednotek Topvex. Robustní design panelu je vhodný i pro průmyslové použití. Ovladač umožňuje sdružit až devět jednotek na jeden ovládací panel.

7” TFT dotykový displej s rozlišením 1024x600 pixelů

Intuitivní, uživatelsky příjemné ovládání

Ergonomický a robustní design

Odolnost proti pádu do 1,2 m

Stupeň krytí IP54



Obr. 5: Regulátor Systemair Access Obr. 5: Regulátor Systemair Access

Obr. 6: Dotykový ovládací panel NaviPad Obr. 6: Dotykový ovládací panel NaviPad



Závěr:

V Systemairu děláme vše pro to, abychom našim zákazníkům co nejvíce usnadnili práci. Zastáváme názor, že pokročilé technologie by měly být dostupné všem. Nyní jsou tak jednotky Topvex vybaveny moderním regulačním systémem Systemair Access a pokrokovými technologiemi šetřící hospodaření s energií.