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Větrací lamely jako klíčový prvek pro zdravé vnitřní prostředí a efektivní chlazení budov

4.6.2026
RENSON
Sponzorováno

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Větrací lamely jako klíčový prvek pro zdravé vnitřní prostředí a efektivní chlazení budov

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Společnost Renson upozorňuje na význam větracích lamel jako důležité součásti moderních budov, které zajišťují efektivní přirozenou výměnu vzduchu a přispívají k vytváření zdravého vnitřního klimatu.

Větrací lamely nacházejí uplatnění napříč širokým spektrem staveb – od rodinných a bytových domů přes nemocnice až po technické objekty, výrobní haly či průmyslové provozy. Jejich hlavní funkcí je řízený přívod čerstvého venkovního vzduchu a současně odvod vydýchaného nebo přehřátého vzduchu z interiéru.





Tento princip větrání je zásadní nejen z hlediska komfortu uživatelů, ale také pro správnou funkci budovy jako celku. Kvalitní výměna vzduchu pomáhá předcházet problémům spojeným s nadměrnou vlhkostí, přehříváním nebo zhoršenou kvalitou vnitřního prostředí, které mohou negativně ovlivnit jak zdraví osob, tak technický stav objektu.

Vedle tradičních aplikací se větrací lamely stále častěji uplatňují také v oblasti technických staveb, zejména při chlazení datových center. Vzhledem k jejich schopnosti zajistit vysoké objemy výměny vzduchu představují efektivní a energeticky úsporné řešení pro odvod tepla z technologických zařízení, což je v době dynamického rozvoje datové infrastruktury stále aktuálnější téma.





V kontextu rostoucích nároků na energetickou efektivitu a kvalitu vnitřního prostředí tak větrací lamely představují jednoduché, ověřené a zároveň velmi účinné řešení, které lze flexibilně integrovat do různých typů staveb i technologických aplikací. Správný návrh a použití těchto prvků přispívá k dlouhodobé udržitelnosti, bezpečnosti a komfortu moderních budov.

Další informace o řešeních v oblasti větracích lamel jsou dostupné na stránkách společnosti Renson.

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