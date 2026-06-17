Transformace na poskytovatele zdravého vnitřního klimatu pokračuje
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Transformace na poskytovatele zdravého vnitřního klimatu pokračuje
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Na loňském růstu světového obratu společnosti Zehnder Group o 8 % měl velký podíl prodej větracích jednotek. Přitom růst v České a Slovenské republice byl dokonce celých 35 %.
„Vnímáme to, že se zmenšuje dispozice bytů a technických prostorů,“ říká Jiří Štekr, vedoucí zastoupení Zehnder Group pro Česko a Slovensko. „Zavedli jsme od letošního roku novu řadu ultra plochých větracích rekuperačních jednotek EVO.“ Výhodou nových jednotek jsou standardizované rozměry celé výkonové řady a například i inovovaný způsob napojovaní potrubí s vysokou těsností. To jsou přednosti, které oceňují zejména developeři, projektanti a instalační firmy.
Ultra plochá podstropní rekuperační jednotka Zehnder EVO. Kompaktní rozměry a moderní design. Perfektní řešení pro jakoukoliv velikost bytu, s mnoha možnostmi ovládání.
Zehnder designové mřížky – jsou jedinou viditelnou součástí větracího systému. Neměly by jen perfektně plnit svou funkci, ale také být estetickou součástí interiéru. Přesně proto vzniklo nové portfolio designových mřížek Zehnder – spojující špičkový výkon s čistým a nadčasovým designem.
„V současnosti prodáváme přibližně 80 % větracích rekuperačních jednotek s entalpickým výměníkem,“ říká Jiří Štekr. Důvodem je potřeba omezit větrání suchým vzduchem v době, kdy venkovní vzduch neobsahuje dost vodních par a vnitřní klima by bylo suché, pro lidi hygienicky nepříznivé. Entalpický výměník navíc zjednodušuje instalaci větracích jednotek, protože přenáší vodní páry z odváděného vzduchu do přiváděného a není pak třeba řešit odvod kondenzátu, který by se ve větrací jednotce při ochlazování odváděného vzduchu pod rosný bod tvořil.
Větrací jednotky Zehnder jsou k dodání s unikátním entalpickým výměníkem, který díky speciálním membránám dokáže z odváděného vzduchu předávat do přiváděného vzduchu nejen teplo, ale umí i ošetřit vlhkost.
Inovativní koupelnový radiátor Zehnder Tetris získal prestižní Red Dot Design Award. Radiátor navržený renomovaným studiem King & Miranda kombinuje čisté linie s tvarem říčního koryta, a vytváří vizuálně přitažlivý celek přesvědčivý v prostoru a vysoce praktický v provozu.
Vynikající akustické parametry větracích rekuperačních jednotek Zehnder EVO prověřilo i vynucené měření provedené akreditovanou firmou na konkrétním objektu v Praze. Potvrdilo se, že provozní hlukové parametry leží níže, než jsou přípustné hygienické limity jak pro denní provoz, tak i noční.
„V současné době uvádíme na trh novou generaci dekorativních větracích mřížek, které by měly pozornost upoutat,“ říká Jiří Štekr. Vedle nové kolekce Klasik line, která má svým designem spíše zapadnout do interiéru, je kolekce Design line, která je naopak v interiéru záměrně zvýrazněna, upoutává pozornost, oživuje interiér.
Zajímavou novinkou v tradičním sortimentu Zehnder, radiátorů, jsou elektrické topné tyče ve stejném barevném provedení jako mají radiátory a stejně barevně řešeny jsou i připojovací armatury. Výsledný design je maximálně jednotný a neruší jej cizí prvky.
Vynikající přenos tepla do plochy z topných prvků prostřednictví grafitové desky, který Zehder před časem nabídl trhu ve formě plochých koupelnových radiátorů, se vzhledem k vysoké ceně technologie neprosadil. Z výrobního programu Zehnder však tato technologie nevypadla. Uplatňuje se u stropních sálavých panelů, kterým dává vysoký měrný výkon.