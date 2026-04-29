Při pořízení větracího systému se nevyplácí šetřit na rozvodech vzduchu. Špatná volba může stát majitele desetitisíce navíc
Při pořízení větracího systému se nevyplácí šetřit na rozvodech vzduchu. Špatná volba může stát majitele desetitisíce navíc
S rostoucími nároky na energetickou efektivitu a kvalitu vnitřního prostředí se větrání s rekuperací tepla stává standardem napříč rezidenční i komerční výstavbou. Praxe však ukazuje, že výslednou účinnost, hlučnost i hygienu systému neurčuje samotná větrací jednotka, ale zásadní roli hraje i návrh rozvodů vzduchu. Ty přitom bývají často podceňovanou částí projektu, přestože významně ovlivňují energetickou náročnost provozu i dlouhodobou spolehlivost celého systému.
V praxi bývá pozornost při návrhu i realizaci často soustředěna především na samotnou větrací jednotku, zatímco rozvody vzduchu jsou vnímány spíše jako doplňková část systému. Právě u nich je ale zásadní myslet na kvalitu už od počátku, protože jsou pevně integrovány do konstrukce stavby a jejich dodatečné úpravy po dokončení bývají technicky komplikované a finančně nákladné.
„Rozvody vzduchu mohou na první pohled působit jako zaměnitelné technické řešení, které se mezi jednotlivými výrobci příliš neliší. Ve skutečnosti však jejich kvalita zásadně ovlivňuje hygienu, hlučnost i celkovou účinnost větracího systému. Právě ony rozhodují o tom, zda bude systém fungovat tak, jak má – tiše, efektivně a spolehlivě po desítky let,“ vysvětluje Jiří Štekr, vedoucí zastoupení Zehnder Group pro Česko a Slovensko.
Optimalizace potrubí pro vyšší výkon a nižší tlakové ztráty
Společnost Zehnder uvedla na trh nové větrací potrubí ComfoTube Flow, které kombinuje větší průtok vzduchu, snížené tlakové ztráty, tišší chod systému a snadnou údržbu – všechny klíčové parametry pro efektivní a spolehlivé větrání.
Zvětšený vnitřní průměr potrubí umožňuje zvýšení objemového průtoku vzduchu až o 8 % při zachování stejné rychlosti proudění (2,5 m/s), což poskytuje projektantům a instalatérům větší flexibilitu při dimenzování systému. Hladký vnitřní povrch zároveň výrazně omezuje usazování prachu a nečistot, snižuje tlakové ztráty až o 50 % oproti předchozím řešením a zajišťuje hygienicky bezpečný, tišší a energeticky úsporný provoz.
Hygienické rozvody potvrzuje i certifikace
Hygienická kvalita rozvodů vzduchu je zcela zásadní z pohledu uživatelského komfortu. Potrubí ComfoTube Flow je vyrobeno z nezávadného polyethylenu a jeho hygienická nezávadnost byla ověřena zkušebním ústavem TZÚ Praha.
Certifikace potvrzuje splnění požadavků na chemické, fyzikální a biologické ukazatele vnitřního prostředí pobytových místností. Díky hladkému vnitřnímu povrchu a konstrukci systému je zároveň zajištěna dlouhodobá udržitelnost hygienických parametrů.
Variabilní řešení pro různé typy staveb, snadnější instalace
Kulaté potrubí ComfoTube Flow je navrženo pro široké spektrum budov – od rodinných domů přes bytové projekty až po komerční objekty. Je dostupné o průměru 75 a 90 mm a lze jej instalovat ve stropních konstrukcích, podlahách, betonových deskách i instalačních šachtách. Optimalizovaná geometrie zvlněného vnějšího povrchu potrubí vede k větší ohebnosti a manipulovatelnosti s potrubím při zachování vysoké tuhosti prstence 8 kN/m2 dle EN ISO 9969. Instalace je snadnější a rychlejší. „To potvrzují i první reakce od montážníků, kterým se s novým potrubím velice dobře pracuje,“ dodává Jiří Štekr.
Pro prostorově omezené aplikace nebo rekonstrukce je k dispozici také ploché potrubí s výškou pouhých 51 mm, které umožňuje integraci systému i tam, kde standardní kruhové potrubí nelze použít.
Obrázek č. 2: Kulaté potrubí Zehnder ComfoTube Flow je vhodné pro širokou škálu instalačních situací, ať už ve stropních podhledech, betonových stropech, ve vrstvě izolace v podlaze nebo stoupačkách.
Rychlá a spolehlivá instalace, která šetří čas i peníze
Součástí inovace je i nový spojovací systém RapidLock®, který výrazně zjednodušuje montáž rozvodů vzduchu. Spojení jednotlivých prvků je realizováno jednoduchým zacvaknutím bez nutnosti použití těsnicích maziv nebo složitých spon.
Systém zajišťuje pevné a vzduchotěsné spojení, minimalizuje riziko netěsností a zároveň umožňuje snadné rozpojení při údržbě nebo úpravách instalace. To přispívá ke snížení chybovosti při montáži a urychlení realizačních prací.
Společnost Zehnder pořádá pravidelná odborná školení v Zehnder Climate Center v Sezimově Ústí, určená pro instalatéry, projektanty, developery i interiérové designéry. Účastníci zde získají aktuální technické znalosti, mohou si prohlédnout produktové vzorky, vyzkoušet jednotlivá řešení v praxi a detailně se seznámit s funkčními systémy větrání, vytápění i chlazení. Přehled školení pro rok 2026 je k dispozici ZDE.
Značka Zehnder nabízí komplexní energeticky úsporná řešení pro komfortní a zdravé klima v interiéru: designové radiátory, komfortní větrání s rekuperací tepla, stropní sálavé vytápění a chlazení.