Význam (ne)těsnosti vzduchotechniky, 1. díl: úvod do problematiky
Věděli jste, že Vás nekvalitní a netěsné vzduchotechnické rozvody mohou stát hodně peněz? Při provozu řízeného větrání je totiž potrubní rozvod stejně důležitý jako samotná větrací jednotka. Jak je to ale možné? Odpověď na tuto a další otázky najdete v seriálu „Význam (NE) těsnosti vzduchotechniky“ od společnosti Štorc.cz.
Řízené větrání se zpětným získáváním tepla je součástí všech zdravých a energeticky úsporných budov. Řekne-li se „rekuperace“, je bohužel hlavní pozornost směřována k větracím rekuperačním jednotkám a v mnoha případech je opomíjen důležitý základ, na kterém vzduchotechnika stojí a se kterým větrací jednotky (tedy jejich ventilátory) pracují. Tímto základem je vzduchotechnický rozvod.
Samotná stěna vzduchotechnického potrubí je těsná, vzduch skrz ni neuniká. Kritickými místy jsou spoje jednotlivých komponentů, napojení potrubí, tvarovek, vyústek. Pokud spoje nejsou provedeny kvalitně, uniká jimi množství vzduchu. Ventilátor pak musí pracovat intenzivněji, aby netěsnosti překonal. Spotřebovává více energie a je hlučnější. V dlouhodobém horizontu to může představovat značné navýšení nákladů.
Na rozdíl od vzduchotechnické jednotky, kterou lze poměrně jednoduše vyměnit, vzduchotechnický rozvod je častokrát zabudován do konstrukce a výměna může být technicky a finančně náročná. Přitom životnost vzduchotechnického rozvodu by v obytných budovách měla činit minimálně 30 let, tedy do další rekonstrukce budovy. Je nezbytné věnovat pozornost kvalitě a těsnosti vzduchotechnických rozvodů již při jejich návrhu a montáži, jen tak lze předejít neefektivnímu provozu a zbytečně zvýšeným nákladům.
Jsou řešeny všechny potřebné detaily, jako je spojování, těsnění, nastavení průtoku, křížení, čištění VZT rozvodu a další důležité aspekty.