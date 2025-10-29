Význam (ne)těsnosti vzduchotechniky, 5. díl: Jak s rozvodem Air Excellent dosahujeme vzduchotěsnosti bez složité montáže?
Pro zajištění maximální těsnosti vzduchotechnických rozvodů vyvinula společnost Ubbink speciální vzduchotěsné spoje. Jednotlivé komponenty se jednoduše spojují a instalují. Výsledkem je kvalitní systém, který zaručí, že po dobu životnosti nebudete zbytečně utrácet za netěsnosti. A jak se systém Air Excellent instaluje? Na to se podívejte v pátém díle seriálu „Význam (NE) těsnosti vzduchotechniky“ od společnosti Štorc.cz.
Systém Air Excellent od společnosti Ubbink exceluje vzduchotěsnými spoji, které dosahují nejvyšší třídy těsnosti ATC1 při 1000 Pa. Základem je spojovací „Klik-Systém“, který se velmi snadno instaluje a zaručuje rychlé, pevné, a především těsné spojení. Spoj je po zacvaknutí vzduchotěsný, což zaručuje dlouhodobou stabilitu parametrů systému. Při instalaci navíc není třeba používat lepicí pásky, jejichž kvalita je značně ovlivněna lidským faktorem a podmínkami na stavbě. Pevnost a odolnost spoje je důležitá nejen z pohledu vzduchotěsnosti, ale i z pohledu budoucí možné údržby a čištění potrubí.
Systém Air Excellent obsahuje velké množství různých komponentů, od samotného potrubí, přes tvarovky až po distribuční boxy. Je zaručena návaznost jednotlivých dílů a jsou eliminovány problémy, které vznikají při kombinaci komponentů od různých dodavatelů. Výsledkem je potrubní rozvod, který nejen minimalizuje úniky vzduchu, ale také zajišťuje dlouhodobou spolehlivost, snadnou údržbu a optimální funkci celého větracího systému.
Jsou řešeny všechny potřebné detaily, jako je spojování, těsnění, nastavení průtoku, křížení, čištění VZT rozvodu a další důležité aspekty.