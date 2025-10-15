Význam (ne)těsnosti vzduchotechniky, 3. díl: Kde vznikají netěsnosti na potrubním rozvodu?
Přehrát audio verzi
Význam (ne)těsnosti vzduchotechniky, 3. díl: Kde vznikají netěsnosti na potrubním rozvodu?
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Samostatná stěna vzduchotechnického potrubí je těsná. Přesto ze systému může unikat podstatné množství vzduchu. Kde a jakým způsobem vznikají netěsnosti? Dozvíte se ve třetím díle seriálu „Význam (NE) těsnosti vzduchotechniky“ od společnosti Štorc.cz.
Vzduchotechnický rozvod by měl být co nejtěsnější, aby celý systém pracoval správně. Vzduch neuniká skrz stěnu samotného potrubí, k únikům dochází na spojích mezi komponenty, pokud nejsou použity kvalitní, mechanicky odolné a těsné spoje. Netěsnost také vzniká, je-li potrubí blízko spoje mechanicky namáháno a ostře ohýbáno nebo krouceno.
Musíme tedy volit vhodné, a především kompatibilní součásti vzduchotechnického rozvodu. Vyšší těsnost nám zaručí systémové řešení od jednoho výrobce, nikoli nesourodá „gulášová“ řešení, kde mnohé firmy kombinují to, co momentálně nakoupí za nejlepší peníze. Sebelepší lepicí páska na spojích potrubí není vizitkou kvality, ale naopak toho, že byl použit nesystémový a tedy netěsný spoj. Aplikace a kvalita spoje lepicí pásky podléhá lidskému faktoru (svědomitost, znalost, časový tlak na výkon) a technologické kázni.
Ve strojírenství je používán pojem tolerance neboli přípustná odchylka od předepsaného rozměru nebo tvaru součásti. Tuto toleranci, a tedy i kompatibilitu dílů zajistí pouze výrobce, který vyrábí kompletní řešení. Ve Vašem případě je to příslušná tvarovka + těsnění + potrubí.
Je nutné mít na paměti, že za vzduchotechnický rozvod neplatíme pouze pořizovací náklady, ale i provozní náklady po dobu desítek let. Vyplatí se použít kvalitní řešení, které zajistí, že bude systém pracovat správně a ekonomicky účinně.
Jsou řešeny všechny potřebné detaily, jako je spojování, těsnění, nastavení průtoku, křížení, čištění VZT rozvodu a další důležité aspekty.