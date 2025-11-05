Význam (ne)těsnosti vzduchotechniky, 6. díl: Jak ověříme, kolik vzduchu nám z rozvodů uniká?
Přehrát audio verzi
Význam (ne)těsnosti vzduchotechniky, 6. díl: Jak ověříme, kolik vzduchu nám z rozvodů uniká?
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Netěsné vzduchotechnické rozvody zvyšují energetickou náročnost vzduchotechnické jednotky. Ale i v případě, že jsou použity vysoce kvalitní komponenty, není možné zajistit absolutní vzduchotěsnost. Jak je tedy možné zjistit, kolik vzduchu ze systému uniká? Sledujte poslední díl seriálu „Význam (NE) těsnosti vzduchotechniky“ od společnosti Štorc.cz.
Výrobci by měli testovat vzduchotěsnost svých plastových potrubních systémů podle evropské normy ČSN EN 17 192, která stanovuje postupy pro měření a klasifikaci těsnosti potrubí. Společnost Ubbink svůj vzduchotechnický rozvod testuje včetně rozdělovacích boxů i přesto, že to současná norma nevyžaduje, protože si je vědom jejich důležitosti ve vzduchotechnickém rozvodu. Projektanti a investoři si mohou být jistí, že naměřená třída těsnosti odpovídá celému systému, a nejen vybraným částem.
Air Excellent je rovněž jediný systémový vzduchotechnický rozvod, který byl jako celek nezávisle testován a certifikován u zkušební organizace TÜV SÜD. To znamená, že deklarovaná těsnost byla potvrzena akreditovanou institucí.
Jsou řešeny všechny potřebné detaily, jako je spojování, těsnění, nastavení průtoku, křížení, čištění VZT rozvodu a další důležité aspekty.