Význam (ne)těsnosti vzduchotechniky, 2. díl: Proč netěsnost potrubí zvyšuje spotřebu energie větrací jednotky?
Kvalita vzduchotechnického rozvodu není dána jen samotným materiálem, ale především těsností spojů mezi jednotlivými komponenty. Netěsnosti mají přímý vliv na energetickou náročnost vzduchotechnické jednotky. Jak přesně se podepíše netěsnost na provozu ventilátoru? Sledujte druhý díl seriálu „Význam (NE) těsnosti vzduchotechniky“ od společnosti Štorc.cz.
Vliv, který mají netěsnosti potrubního rozvodu na zvyšování spotřeby energie a hlučnosti, vysvětlují odborné studie. Za ideálních podmínek pracuje ventilátor v oblasti svého optimálního pracovního bodu, spotřebovává určité množství energie a generuje určitou hladinu hluku.
Pokud se ale ve vzduchotechnickém rozvodu nachází velké množství netěsností, vzduch z rozvodů uniká. Ventilátor je nucen zvýšit množství dopravovaného vzduchu, čímž se zvyšuje i celková tlaková ztráta rozvodu. Čím vyšší je průtok vzduchu, tím více energie je potřeba. S rostoucím průtokem se zvyšuje i tlak v potrubí, který opět zvyšuje spotřebu. Pracovní bod ventilátoru se posouvá, a to se přímo promítá do vaší peněženky.
Jsou řešeny všechny potřebné detaily, jako je spojování, těsnění, nastavení průtoku, křížení, čištění VZT rozvodu a další důležité aspekty.