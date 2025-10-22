Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Větrání a klimatizace / Potrubí a jeho součásti / Význam (ne)těsnosti vzduchotechniky, 4. díl: Kolik peněz vás může stát netěsnost potrubí?

Význam (ne)těsnosti vzduchotechniky, 4. díl: Kolik peněz vás může stát netěsnost potrubí?

22.10.2025
redakce

Přehrát audio verzi

Význam (ne)těsnosti vzduchotechniky, 4. díl: Kolik peněz vás může stát netěsnost potrubí?

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Provoz netěsného vzduchotechnického potrubí se může pěkně prodražit. Pokud se na rozvodech nachází velké množství netěsností, musí ventilátor vzduchotechnické jednotky pracovat intenzivněji a spotřebovává více energie. Kolik Vás netěsnosti budou stát? Sledujte čtvrtý díl seriálu „Význam (NE) těsnosti vzduchotechniky“ od společnosti Štorc.cz.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Větrací jednotku je poměrně jednoduché opravit či vyměnit, ale co nevyměníte je potrubní rozvod instalovaný v konstrukcích domu. Ve většině případů vzduchotechnické rozvody slouží po dlouhou dobu. Je tedy důležité, aby byl návrh kvalitní a aby bylo použito systémové řešení, které zajistí maximální vzduchotěsnost potrubí.

Za potrubní systém totiž neplatíme pouze jeho pořizovací cenu, ale platíme také za jeho provoz v průběhu let. Netěsný rozvod způsobuje nárůst spotřeby energie ventilátorů a zvyšuje tak provozní náklady na vzduchotechniku. Vezmeme-li v úvahu, že od novostavby do další budoucí rekonstrukce domu může uběhnout cca 40 let, pak po tuto dobu budeme platit zbytečně zvýšené náklady, které v extrému mohou dosáhnout násobků pořizovacích nákladů vzduchotechnického rozvodu.

Pro lepší představu a rychlé vyhodnocení nákladů na úniky ve vašem projektu lze použít kalkulačku Ubbink. Ta v několika krocích vypočítá dodatečné náklady na únik vzduchu způsobený netěsnostmi.

Energeticky efektivní systémový rozvod Air Excellent – kompletní systém od jednoho výrobce
Jsou řešeny všechny potřebné detaily, jako je spojování, těsnění, nastavení průtoku, křížení, čištění VZT rozvodu a další důležité aspekty.
 
 
Reklama