Význam (ne)těsnosti vzduchotechniky, 4. díl: Kolik peněz vás může stát netěsnost potrubí?
Přehrát audio verzi
Význam (ne)těsnosti vzduchotechniky, 4. díl: Kolik peněz vás může stát netěsnost potrubí?
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Provoz netěsného vzduchotechnického potrubí se může pěkně prodražit. Pokud se na rozvodech nachází velké množství netěsností, musí ventilátor vzduchotechnické jednotky pracovat intenzivněji a spotřebovává více energie. Kolik Vás netěsnosti budou stát? Sledujte čtvrtý díl seriálu „Význam (NE) těsnosti vzduchotechniky“ od společnosti Štorc.cz.
Větrací jednotku je poměrně jednoduché opravit či vyměnit, ale co nevyměníte je potrubní rozvod instalovaný v konstrukcích domu. Ve většině případů vzduchotechnické rozvody slouží po dlouhou dobu. Je tedy důležité, aby byl návrh kvalitní a aby bylo použito systémové řešení, které zajistí maximální vzduchotěsnost potrubí.
Za potrubní systém totiž neplatíme pouze jeho pořizovací cenu, ale platíme také za jeho provoz v průběhu let. Netěsný rozvod způsobuje nárůst spotřeby energie ventilátorů a zvyšuje tak provozní náklady na vzduchotechniku. Vezmeme-li v úvahu, že od novostavby do další budoucí rekonstrukce domu může uběhnout cca 40 let, pak po tuto dobu budeme platit zbytečně zvýšené náklady, které v extrému mohou dosáhnout násobků pořizovacích nákladů vzduchotechnického rozvodu.
Pro lepší představu a rychlé vyhodnocení nákladů na úniky ve vašem projektu lze použít kalkulačku Ubbink. Ta v několika krocích vypočítá dodatečné náklady na únik vzduchu způsobený netěsnostmi.
Jsou řešeny všechny potřebné detaily, jako je spojování, těsnění, nastavení průtoku, křížení, čištění VZT rozvodu a další důležité aspekty.