MELTEM – lokální rekuperační jednotky bez viditelných venkovních krytů

3.3.2026
Meltem GmbH
Současné požadavky na energetickou efektivitu budov kladou stále větší důraz na řízené větrání se zpětným ziskem tepla. Lokální rekuperační jednotky představují flexibilní a efektivní alternativu centrálním systémům, zejména v objektech, kde není možné nebo vhodné instalovat rozsáhlé vzduchotechnické rozvody. Tyto jednotky umožňují účinné větrání s rekuperací tepla přímo v jednotlivých místnostech, čímž snižují energetické ztráty, zvyšují komfort a přispívají k celkové kvalitě vnitřního prostředí.

U většiny lokálních jednotek může být venkovní kryt výfukového a nasávacího otvoru vizuálně rušivým prvkem fasády. Moderní architektura i památkově chráněné budovy často vyžadují esteticky méně nápadná řešení. Zde se uplatní inovativní řešení některých výrobců, kteří nabízí venkovní kryty umístěné do špalety okna. Tato varianta vede k minimálnímu zásahu do fasády a zároveň umožňuje správnou funkci rekuperační jednotky.

Jedním z mála výrobců, nabízející tuto variantu, je společnost MELTEM, specializující se na kompaktní a vysoce efektivní lokální rekuperační jednotky s dlouholetou tradicí a důrazem na kvalitu, spolehlivost a inovace.

Meltem nabízí širokou řadu modelů vhodných pro větrání bytů, kanceláří i komerčních prostor, s benefity

  • vysoce účinné rekuperace
  • nízké hlučnosti
  • vysoké akustické izolace
  • snadné instalace bez nutnosti rozsáhlých vzduchotechnických sítí

Další klíčovou výhodou rekuperačních jednotek MELTEM je možnost umístit venkovní kryty přímo do špalety okna. Toto řešení přináší několik zásadních výhod:

  • Minimální vizuální dopad
    Venkovní kryty integrované do špalety jsou z exteriéru téměř neviditelné. To ocení zejména historické nebo architektonicky citlivé budovy.
  • Ochrana před povětrností
    Umístění ve špaletě poskytuje lepší stínění a částečnou ochranu před deštěm, sněhem a větrem.
  • Architektonická flexibilita
    Toto řešení umožňuje projektantům plánování větracího systému bez narušení fasádní kompozice.

Díky vysoké flexibilitě systému MELTEM je možné jednotky instalovat několika způsoby.

Provedení na omítku
Provedení pod omítku
Provedení pod omítku s napojením další místnosti
Integrovaná montáž do stěny U2
Jednotky M-WRG-II vynikají vysokým větracím výkonem 10–100 m3/hod. a jejich kapacita tak zajistí výměnu vzduchu v prostoru s půdorysem do 50 m2 podlahové plochy, při standardní výšce 2,55 m. Díky radiálním ventilátorům odolávají nárazovému větru a jsou téměř neslyšitelné. Hladina akustického tlaku (hluku) LpA V dB, 10 m2, začíná na 8,4 dB. Bezchybná konstrukce zajišťuje dokonalou akustickou izolaci (Dnew) do 70 dB a venkovní hluk z projížďějících aut nebo startujících letadel nepronikne do Vaší ložnice. PET výměník vrací až 94 % tepla zpět do místností a při volbě Entalpického výměníku vrací až 87 % tepla i 55 % vlhkosti. Jednotka je certifikovaná institutem pro stavební techniku v Berlíně (DIBt) a institutem Passivhaus Dr. Feista v Darmstadtu.

MELTEM klade velký důraz na dokonalou filtraci přiváděného vzduchu a proto jsou jednotky M-WRG-II standardně vybaveny pylovým filtrem F7. Aby výměník zůstal stále čistý a jeho účinnost nebyla snížena, je filtrován i odváděný vzduch prachovým filtrem G4. Volitelně nabízíme na přívod i filtr s aktivním uhlím.

Filtr G4
Filtr G4
Filtr F7
Filtr F7
Filtr s aktivním uhlím
Filtr s aktivním uhlím

Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Objevte jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení i dokonalé vlastnosti.

Bezplatné poradenství i návrhy řešení pro Váš dům nebo byt Vám připraví zkušení odborníci.

Obchodní oddělení pro ČR a Slovensko, Dušan Hanzík, d.hanzik@meltem.com, +420 606 603 073


