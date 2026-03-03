MELTEM – lokální rekuperační jednotky bez viditelných venkovních krytů
Současné požadavky na energetickou efektivitu budov kladou stále větší důraz na řízené větrání se zpětným ziskem tepla. Lokální rekuperační jednotky představují flexibilní a efektivní alternativu centrálním systémům, zejména v objektech, kde není možné nebo vhodné instalovat rozsáhlé vzduchotechnické rozvody. Tyto jednotky umožňují účinné větrání s rekuperací tepla přímo v jednotlivých místnostech, čímž snižují energetické ztráty, zvyšují komfort a přispívají k celkové kvalitě vnitřního prostředí.
U většiny lokálních jednotek může být venkovní kryt výfukového a nasávacího otvoru vizuálně rušivým prvkem fasády. Moderní architektura i památkově chráněné budovy často vyžadují esteticky méně nápadná řešení. Zde se uplatní inovativní řešení některých výrobců, kteří nabízí venkovní kryty umístěné do špalety okna. Tato varianta vede k minimálnímu zásahu do fasády a zároveň umožňuje správnou funkci rekuperační jednotky.
Jedním z mála výrobců, nabízející tuto variantu, je společnost MELTEM, specializující se na kompaktní a vysoce efektivní lokální rekuperační jednotky s dlouholetou tradicí a důrazem na kvalitu, spolehlivost a inovace.
Meltem nabízí širokou řadu modelů vhodných pro větrání bytů, kanceláří i komerčních prostor, s benefity
- vysoce účinné rekuperace
- nízké hlučnosti
- vysoké akustické izolace
- snadné instalace bez nutnosti rozsáhlých vzduchotechnických sítí
Další klíčovou výhodou rekuperačních jednotek MELTEM je možnost umístit venkovní kryty přímo do špalety okna. Toto řešení přináší několik zásadních výhod:
- Minimální vizuální dopad
Venkovní kryty integrované do špalety jsou z exteriéru téměř neviditelné. To ocení zejména historické nebo architektonicky citlivé budovy.
- Ochrana před povětrností
Umístění ve špaletě poskytuje lepší stínění a částečnou ochranu před deštěm, sněhem a větrem.
- Architektonická flexibilita
Toto řešení umožňuje projektantům plánování větracího systému bez narušení fasádní kompozice.
Díky vysoké flexibilitě systému MELTEM je možné jednotky instalovat několika způsoby.
Jednotky M-WRG-II vynikají vysokým větracím výkonem 10–100 m3/hod. a jejich kapacita tak zajistí výměnu vzduchu v prostoru s půdorysem do 50 m2 podlahové plochy, při standardní výšce 2,55 m. Díky radiálním ventilátorům odolávají nárazovému větru a jsou téměř neslyšitelné. Hladina akustického tlaku (hluku) LpA V dB, 10 m2, začíná na 8,4 dB. Bezchybná konstrukce zajišťuje dokonalou akustickou izolaci (Dnew) do 70 dB a venkovní hluk z projížďějících aut nebo startujících letadel nepronikne do Vaší ložnice. PET výměník vrací až 94 % tepla zpět do místností a při volbě Entalpického výměníku vrací až 87 % tepla i 55 % vlhkosti. Jednotka je certifikovaná institutem pro stavební techniku v Berlíně (DIBt) a institutem Passivhaus Dr. Feista v Darmstadtu.
MELTEM klade velký důraz na dokonalou filtraci přiváděného vzduchu a proto jsou jednotky M-WRG-II standardně vybaveny pylovým filtrem F7. Aby výměník zůstal stále čistý a jeho účinnost nebyla snížena, je filtrován i odváděný vzduch prachovým filtrem G4. Volitelně nabízíme na přívod i filtr s aktivním uhlím.
Lokální rekuperační jednotky společnosti MELTEM jsou lídrem na německém trhu a postupně si budují dobré jméno po celé Evropě. Objevte jejich bezchybnou funkčnost, unikátní provedení i dokonalé vlastnosti.
Bezplatné poradenství i návrhy řešení pro Váš dům nebo byt Vám připraví zkušení odborníci.
Obchodní oddělení pro ČR a Slovensko, Dušan Hanzík, d.hanzik@meltem.com, +420 606 603 073
MELTEM - tradiční německý výrobce a dodavatel unikátních větracích jednotek s rekuperací M-WRG-II, M-WRG-S i odtahových ventilátorů VARIO. Již 40 let vyvíjí a zdokonaluje své výrobky nedaleko bavorského Mnichova. Made in Germany je zárukou pro stávající ...