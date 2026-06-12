MELTEM – lokální rekuperace s důrazem na design fasády a flexibilitu montáže
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MELTEM – lokální rekuperace s důrazem na design fasády a flexibilitu montáže
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Moderní budovy dnes musí splňovat stále vyšší požadavky na energetickou úspornost, kvalitu vnitřního prostředí i architektonický vzhled. Právě řízené větrání se zpětným ziskem tepla se proto stává standardní součástí novostaveb i rekonstrukcí. Ne vždy je však možné nebo ekonomicky výhodné instalovat centrální vzduchotechnický systém s rozsáhlými rozvody. V těchto případech představují ideální řešení lokální rekuperační jednotky.
Společnost MELTEM patří mezi přední evropské výrobce lokálních rekuperačních systémů a dlouhodobě se zaměřuje na spojení vysoké technické kvality, tichého provozu a maximálně nenápadného designového řešení. Právě estetika instalace je jedním z hlavních důvodů, proč si jednotky MELTEM získávají stále větší oblibu mezi architekty, projektanty i investory.
Rekuperace bez narušení vzhledu fasády
Jedním z nejčastějších problémů běžných lokálních rekuperačních jednotek jsou viditelné venkovní kryty umístěné na fasádě objektu. Ty mohou výrazně narušovat vzhled moderních staveb, bytových domů i historických objektů. U architektonicky citlivých realizací bývá právě tento detail často důvodem, proč se investoři lokálním systémům vyhýbají.
MELTEM nabízí elegantní řešení v podobě umístění venkovních krytů do okenní špalety. Nasávací i výfukové prvky tak zůstávají z pohledu fasády prakticky neviditelné. Objekt si zachovává čistý architektonický vzhled bez rušivých prvků a současně není nutné dělat kompromisy v oblasti kvalitního větrání.
Toto řešení je velmi oblíbené zejména u:
- moderních rezidenčních staveb,
- rekonstrukcí bytových domů,
- památkově chráněných objektů,
- developerských projektů,
- luxusních interiérů,
- kancelářských a komerčních prostor.
Kromě estetického přínosu poskytuje umístění do špalety také lepší ochranu proti povětrnostním vlivům a přispívá k čistému technickému řešení detailu fasády.
Flexibilní montážní varianty pro novostavby i rekonstrukce
Velkou výhodou systému MELTEM je jeho mimořádná flexibilita při návrhu i samotné instalaci. Jednotky lze přizpůsobit konkrétním požadavkům stavby a instalovat je několika různými způsoby podle dispozic interiéru nebo možností obvodové konstrukce.
Systém je vhodný jak pro:
- rodinné domy,
- byty,
- kanceláře,
- hotely,
- komerční prostory,
- školy a školky,
- rekonstrukce starších objektů.
Díky možnosti instalace jednotek s krátkými vzduchovody je instalace výrazně jednodušší než u centrálních systémů. To ocení zejména investoři při rekonstrukcích, kde bývá prostor pro vedení potrubí velmi omezený. Lokální jednotky umožňují efektivní větrání jednotlivých místností bez složitých stavebních zásahů.
Tichý provoz a vysoký komfort
Řada MELTEM M-WRG-II je navržena s důrazem na vysoký uživatelský komfort. Jednotky disponují větracím výkonem od 10 do 100 m³/h, což umožňuje efektivní výměnu vzduchu v místnostech s plochou až 50 m² při standardní světlé výšce 2,55 m.
Použití kvalitních radiálních ventilátorů zajišťuje:
- stabilní výkon,
- odolnost vůči nárazovému větru,
- velmi nízkou hlučnost.
Hladina akustického tlaku začíná již na hodnotě 8,4 dB, díky čemuž jsou jednotky vhodné i do ložnic nebo klidových zón bytů a hotelů.
Velký důraz byl kladen také na akustickou izolaci vůči venkovnímu prostředí. Konstrukce jednotek dosahuje hodnoty zvukového útlumu až 70 dB (Dnew), což významně omezuje pronikání hluku z dopravy, ulic nebo letišť do interiéru.
Vysoká účinnost zpětného získávání tepla
Lokální rekuperační jednotky MELTEM využívají vysoce účinné výměníky tepla, které výrazně snižují energetické ztráty při větrání.
Standardní entalpický výměník umožňuje zpětné získávání tepla a vrací do interiéru také část vzdušné vlhkosti:
- až 87 % tepla,
- až 55 % vlhkosti.
To přispívá k příjemnějšímu vnitřnímu klimatu zejména během zimního období, kdy bývá vzduch v interiéru často příliš suchý.
Certifikovaná kvalita
Jednotky MELTEM splňují přísné evropské požadavky na kvalitu, energetickou účinnost i akustické vlastnosti. Certifikace renomovaných institucí potvrzují vysokou technickou úroveň celého systému.
Systém je certifikován:
- Institutem pro stavební techniku v Berlíně (DIBt),
- institutem Passivhaus Dr. Feista v Darmstadtu.
Díky tomu jsou jednotky vhodné také pro nízkoenergetické a pasivní budovy.
Moderní řešení pro zdravé a komfortní bydlení
Lokální rekuperační jednotky MELTEM představují ideální kombinaci energetické efektivity, kvalitního větrání, tichého provozu a elegantního vzhledu bez rušivých prvků na fasádě. Právě možnost skrytého řešení venkovních krytů a široká variabilita instalace řadí systém MELTEM mezi technologicky nejzajímavější lokální rekuperační systémy na evropském trhu.
Bezplatné technické poradenství a návrhy vhodného řešení pro byty, rodinné domy i komerční objekty zajišťují odborníci společnosti MELTEM.
Obchodní oddělení pro ČR a Slovensko, Dušan Hanzík, d.hanzik@meltem.com, +420 606 603 073
MELTEM - tradiční německý výrobce a dodavatel unikátních větracích jednotek s rekuperací M-WRG-II, M-WRG-S i odtahových ventilátorů VARIO. Již 40 let vyvíjí a zdokonaluje své výrobky nedaleko bavorského Mnichova. Made in Germany je zárukou pro stávající ...